Первая россиянка в волейбольной лиге США: почему ей там не зашло?

США вдобавок к НХЛ, НБА, МЛБ, НФЛ и МЛС хотят создать еще одну мощную лигу – волейбольную. Чисто женскую.

Предпосылки понятны: в Штатах обожают волейбол (возможно, вы помните новость про 92 тысячи на матче NCAA ), плюс сильная сборная (выиграли Олимпийские игры в Токио).

Только-только завершился пробный сезон PVF (Pro Volleyball Federation). О потенциале лиги говорит хотя бы то, что, например, франшизу на «Атланту Вайб» приобрел Дэн ДеВос, владелец баскетбольного «Орландо Мэджик».

Одной из лучших в «Атланте» была 27-летняя Анна Лазарева – бронзовый призер Кубка мира-2019 в сборной России и участница Олимпийских игр-2020. Она вошла в символический первый состав по итогам регулярного чемпионата.

У Лазаревой вообще бодрая карьера: диагональная поиграла в России, Франции, Корее, Турции, Китае и вот теперь стала первой россиянкой в PVF.

Мы созвонились с Аней и узнали, что такое профессиональный волейбол в Америке и как ей живется с гастролями из чемпионата в чемпионат.

Волейбол в США: уже в первый сезон на женские команды приходят до 12 тысяч

– Как получилось, что ты оказалась в американской лиге?

– На первую половину сезона я подписала контракт в Китае, а на вторую рассматривала разные варианты. И еще летом мне написал тренер «Атланты». Посоветовалась с агентом, это показалось любопытным – первый сезон в новой лиге. Да и всегда было интересно побывать в США, немного пожить там, посмотреть на американскую мечту.

– До мечты дойдем, давай начнем с волейбола.

– Мы выиграли регулярный чемпионат. А вот плей-офф тут пока странный – полуфинал и финал состоят не из серии, а из одного матча. Что всегда супернепредсказуемо. Вот и мы обидно проиграли полуфинал – 2:3.

Если говорить о разнице, то особенно она ощущается в тренировочном процессе. В России или Европе обычно две тренировки в день – например, 1,5 часа утром, потом восстанавливаешься и 2-2,5 часа вечером. Тут же все и сразу: 3 часа волейбольных занятий и потом 1,5 часа фитнеса – обычная история. А еще накануне может быть видеособрание на час. Плюс прийти нужно хотя бы минут за 30 до начала. То есть в этом зале ты почти весь день. И почему именно так – я до сих пор не поняла. Каких-то научных объяснений нет, просто «мы так привыкли с колледжа».

– Сколько адаптировалась к этому?

– Я провела тут 4 месяца – и по-прежнему каждый раз возвращаюсь домой мертвой. Ем, ложусь на диван, часа 2 отхожу, и только потом могу поделать какие-то дела.

– Что с уровнем волейбола?

– Честно? Я была удивлена. Думала, отдохну после Китая и большую часть времени буду просто смотреть, как живут в Америке. Оказалось, вообще нет. Тут и напрягаться надо, плюс сама игра другая – куда более быстрая. Они постоянно ускоряют! Сначала я много боролась с тренерским штабом и связующими – мне эти мячи из-под мышки бить неудобно. Дайте нормальный пас – и я пойду поверх блока! Тут так почти никто не делает. Волейбол похож на азиатский.

– К пожеланиям прислушались?

– Конечно. Заметно же, что с высоких передач я атакую эффективнее.

– Американцы хотят сделать мощную волейбольную лигу – аналог НБА и НХЛ. Ощутила это?

– Они к этому стремятся. Я удивилась, но в Америке огромное количество волейбольных клубов.

А вот серьезной лиги нет. Поэтому планы у них огромные. Они ходили в этом сезоне и на футбольные матчи, и на баскетбольные – и там максимально рекламировали нас, рассказывали, что теперь вот есть и волейбол. Раскрутка идет постоянно. Как только появляется свободное время – нас выводят в люди и показывают, завлекают.

– Работает?

– В Атланте игровой зал находится примерно в 1-1,5 часах от центра. И по 3500-5000 зрителей стабильно, бывало и больше. А что было бы, если бы арена была в удобной доступности? Ну и наверняка вы слышали, что на NCAA вообще собирали стадион на 92 тысячи.

Думаю, раскачать лигу реально. Те же 11-12 тысяч, которые собирались на регулярке в Омахе – это уже серьезная цифра. Сколько ходит у нас? За пару лет люди привыкнут к этой лиге, добавятся сборницы, вырастут зарплаты. Они же только начали.

– Кстати, о зарплате. В первом сезоне минималка в лиге была 60 тысяч долларов в год. Со следующего хотят поднять до 100. Если сравнивать с Россией, Италией или Турцией – это выше среднего?

– Я бы не сказала. Во-первых, на следующий сезон они еще не перейдут на планку в 100. Если не ошибаюсь, пять игроков будут получать 60, пять – по 90, двое – 125 и одна, главная звезда, – 145.

Но учитывайте, что здесь очень высокие налоги. И платит их не клуб, а сам спортсмен.

– Очень высокие – это какие?

– Зависит от штата. В Атланте – 20% для обычного человека, но у меня загвоздка с номером социального страхования (social security number) и у меня вычитают 33%. То есть теряется треть. И это не очень классно. Знала бы раньше, может, и не приехала бы. Но я тут как испытатель – все проверяю на себе. И потом у следующих игроков, которые отправятся сюда, будет больше информации.

– В следующем сезоне в США появится еще одна волейбольная лига – LOVB (League OneVolleyball). Туда вкладываются Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум. Что ты об этом знаешь?

– Там будет больше сборниц и вообще сильных девочек. Думаю, и зарплата выше. Но как две лиги будут сосуществовать – не вникала. Очевидно, что в женском волейболе американцы видят потенциал. И интересно посмотреть, что получится. Думаю, либо одна лига задушит другую, либо они объединятся. Все будет зависеть от того, что выберет публика.

Зарплаты, жилье, налоги – что не так с женским волейболом в США

– Ты говорила про желание посмотреть на американскую мечту. Насколько совпали ожидания и реальность?

– Две разные вещи! Думала, что тут все счастливые, классные дома, возят на крутых машинах детей в школу. Но вот как живу здесь я: тренировка – умерла – поела – сон. Вышла за все время в центр города несколько раз: на кофе, на ужин и в парк. Все!

И что точно могу сказать: мне тяжело свыкнуться с этими бесконечными налогами. Покупаешь кофе, а тебе в чек вписывают еще и налог. Плюс чаевые надо добавить! И у тебя выбор не «платить или не платить», а «15, 20 или 25%». Ребята, куда? Абсолютно тот же кофе, что и везде. В России даже мысли ни у кого нет оставлять чаевые за кофе. Вот если пришел куда-то посидеть и тебе понравился сервис – это да. И то некоторые еще сомневаются – достаточно хорошо ли их обслужили, чтобы оставить 10%.

– А там обязаловка.

– Самое смешное, что ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Вот чтобы мне самой захотелось оставить. Но попробуй не оставь! Как мне сказали, у них зарплата – пара долларов в час, и за счет чаевых они как раз выживают.

Но блин, в России или Турции ты только садишься – подходит официант с меню, спрашивает, нужно ли сразу принести воды. Здесь я могу только меню ждать 10 минут. Потом еще столько же – пока к тебе придут взять заказ. За это время успеваешь много раз подумать: а зачем я вообще здесь? Зато терминал, на котором нужно выбрать чаевые – это они сразу. Понимаю, что официант – непростая профессия. Но если ты ее выбрал, попробуй быть чуть доброжелательнее и расторопнее. Это и на чаевые хорошо повлияет.

– Где ты живешь?

– Клуб предоставлял квартиру, но, как оказалось, нужно было делить ее с другой девочкой из команды. Меня это не устраивало. Хочется личного пространства, хотя бы иногда побыть одной. Мы договорились с командой, что я буду снимать самостоятельно, а они помогут какой-то суммой. В итоге за 3 месяца заплатила 9000 долларов. Снимала через Airbnb, потому что на короткий срок тут по-другому никак. И клуб из этой суммы взял на себя 3000. Остальное – сама.

Жилье – это маленькая квартира 1+1: кухня, диван и кровать. В 20 минутах от центра.

– Как добираешься на тренировки?

– После долгих переговоров клуб выделил машину. В первый месяц, когда я жила в квартире, приходилось просить девочек, чтобы они заезжали. В Америке же практически нет понятия «в пешей доступности». Ближайший магазин оттуда, где мы жили с сокомандницей, – в 3 км. Ну, в одну сторону дойдешь за 45 мин, а обратно с продуктами? В итоге выпросила-таки авто.

– Готовишь сама?

– Ко мне приехал молодой человек. Я готовила, но ему, видимо, не сильно понравилось, ха-ха. Так что теперь он отвечает за еду, а я за уборку.

– Правильно понимаю, что Америка тебе не зашла?

– Да. Наверное, с другой зарплатой было бы по-другому. И вполне допускаю, что через 3-4 года тут будет совсем иная история. Но на данный момент у меня здесь одни убытки.

– Стоп, ты в минусе?

– Ну, не в минусе. Но обычно профессиональные спортсмены откладывают процентов 80 от зарплаты на какие-либо инвестиции. А здесь, как минимум 80% я точно съела – на аренду, на питание. Да и в целом, Европа и Азия мне как-то ближе. Тут от слова tax (налог – Спортс) мне уже физически становится плохо.

Почему играть в Каннах – сказка, а в Корее можно остаться без коленей

– Не нашел ни одного твоего большого интервью, поэтому хочу пробежаться по карьере. Ты уехала из московского «Динамо» во Францию в 22. Почему?

– Мне предлагали остаться и давали очень хороший контракт. Несравнимо больше, чем, например, сейчас в Америке. Но к тому моменту я просидела на замене 4 года. В плане тренировочного процесса все было отлично, я работала в одной из лучших команд страны. Но мне хотелось играть. Выбрала заграницу – любопытно же. На меньшую зарплату, зато это было интересно.

– Если бы осталась, так бы и сидела за Наталией Гончаровой?

– Конечно. Вот сколько после меня было диагональных и кто из них играл? Гончарова держит уровень до сих пор. Она в Москве с 19 лет, а сейчас ей 35. Она, наверное, рекордсмен клуба. И за все эти годы никто ее подвинуть не смог.

– Ты уехала во Францию. Языка не знала. Игрового опыта мало.

– Но мне сильно повезло. Да, знаний на тот момент ноль, но в команде оказались 5 человек, говорящих на русском: две украинки, русская, болгарка, и физиотерапевт из Сербии. Так что адаптироваться было легко. Другое дело, что я хотела понимать все сама и с какого-то момента просила, чтобы ничего не переводили. В начале много косячила, говорила абы что, но это нормальный процесс.

– И вот там тебе, кажется, понравилось.

– Кайфанула по полной! «Волеро» в Каннах, а это – сказка. Мне там дали квартиру, Volkswagen Tiguan – ездила в Монако. Для первого года за границей – просто фантастика.

Там я постоянно задавалась вопросом: вот почему кому-то повезло родиться здесь? Кто-то в морозах, а кто-то – здесь…

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– Если так понравилось, почему уехала?

– Для начала карьеры французская лига – норм, но я хотела стать хорошим игроком и мне нужно было стремиться дальше. Подалась на драфт в Корею.

– Что такое драфт в Корее?

– Заполняешь драфт-анкету, и корейцы из всех заявок выбирают тех, кто им подходит. Мне рост написали 1,91 вместо моих 1,89, а они любят высоких. Плюс во Франции мне часто пасовали, и я набирала много очков, это сыграло роль. В итоге все корейские клубы хотели меня, на драфте выбрали первой.

– И ты в стартовом же матче настреляла под 40 очков.

– Да там в принципе было так, что, если три сета – у меня 30 очков, четыре – 40, а пять – под 50. Мне пасовали почти все время. Доигровщики получали 10 передач, центральные – по 7-8, а остальные 70 – мне.

– Это классно или перебор?

– Сначала – очень классно. Но под конец сезона начали сдавать колени. Был момент, когда прыгать вообще не могла – так сильно воспалились.

– Какой была жизнь в Корее?

– Я жила рядом с Сеулом. У них так устроено, что непонятно, где Сеул заканчивается и начинается другой город. Но до центра мне было минут 40. Приставили переводчицу, которая первые 3 месяца постоянно была со мной. Ну а потом мы подружились с легионерами из других команд – там почти все были в районе Сеула. Вместе отмечали европейское Рождество. Приятное было время.

– Глупый стереотип, но не могу не спросить: собаку предлагали попробовать?

– Я тоже спрашивала об этом у местных девочек, так что все нормально. Они объяснили, что это касается только старшего поколения. У них есть определенные дни, когда это принято делать. Молодежи есть собак вообще неинтересно.

– Косметику корейскую заценила?

– О да. Там косметолог делал из моего лица конфетку. Очень скучаю по этому.

В России, кстати, тоже все хорошо с мастерами – в отличие как раз-таки от Америки. В Атланте пыталась найти кого-то из славянских девушек. Почти все оказались далеко, относительно рядом была украинка, написала ей, но она не ответила. Ну, что поделать? Такие времена.

В итоге пошла в салон рядом с домом. Качество, конечно, такое, что сразу хочется закрыть глаза. Успокаиваю себя, что скоро буду дома и тут уже сделаю все нормально.

«Повсюду рыгают, харкают, пердят». В Китае очень много платят, но жить там – культурный шок

– Из Кореи ты уехала в «Фенербахче». Правильно будет сказать, что по амбициям и организации – это примерно как «Реал» в футболе?

– Однозначно. Никаких проблем в «Фенере» не было. Просто не к чему придраться. В Турции наслаждалась всем – и еда вкусная, и количество дней для отдыха достаточно, и переездов мало, и организация в клубе прекрасная.

Не 10 из 10 только из-за того, что сама я отыграла не так, как хотела. Были провалы, далеко не всегда показывала лучшую игру. Но со стороны клуба все было сделано по максимуму.

– С тобой не продлили контракт или ты сама решила уйти?

– Они предлагали продлить. Но сразу было условие, что первые полсезона играю я, а потом из Китая возвращается Варгас – и встает она. Меня это не устраивало.

– Как в «Динамо» было нереально подвинуть Гончарову, так в «Фенере» – Варгас?

– Когда в первый год она только приехала из Китая, я была в отличной форме, и ее поставили доигровщиком. Тренеру было интересно играть со мной, Ариной Федоровцевой и Варгас. Но потом я подвернула голеностоп… Варгас вернулась в диагональ и дальше уже без вариантов.

Вот нынешний сезон – первую половину здорово отыграла полячка Стысяк. Она и очков много набирала, и игры вытаскивала. Но приехала Варгас, и Стысяк больше не давали шанса. Даже не обсуждалось! После этого поняла, что уехать в Китай – правильное решение.

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– Тебе там зашло?

– В Турции клубы намного сильнее, потому что в Китае мало легионеров. В этом году лимит – двое. И то не все его выбирают. Мы проиграли матч за третье место команде, в которой вообще не было иностранцев.

– Правильно понимаю, что уровень в Китае не мегавысокий, зато платят очень хорошо даже по сравнению с Турцией?

– Бесспорно.

– Но жизнь в Пекине – не для каждого. Впечатлило китайское бикини? Когда мужики задирают футболки до шеи и светят пузом.

– О да! Это отдельная история.

Кстати, еще больше меня поразило, что многие таксисты отращивают ноготь на мизинце. Да практически все! Стало интересно, что это такое – залезла в интернет. Оказывается, это означает, что ты типа голубых кровей – не делаешь никакой грязной работы и можешь позволить себе отрастить ноготь. Причем были такие ребята, которым хотелось сказать: «Ну вот ты-то точно не голубых кровей. Отрежь!»

Ну, свои причуды и особенности. Я уже не обращала внимание, что там повсюду рыгают, харкают, пердят. Вот девочка из Сербии всех этих звуков вообще не могла переносить. Говорила ей, что мы изменить все равно ничего не можем, мы в этой стране приезжие и нам остается только подстраиваться.

Но все равно старались не есть с другими девочками из команды за одним столом, отсаживались подальше. Потому что они издают просто огромное количество всяких звуков.

– Они не обижались?

– С учетом того, что почти никто там не говорит по-английски и мы почти все время были вдвоем, это было как-то естественно.

Кто в женском волейболе получает больше миллиона евро

– Ты часто меняешь команды. Тебе это по кайфу или хотелось бы зависнуть где-то лет на 5?

– Да хотелось бы! Не хватает своего гнездышка. Утомляет, что каждый раз нужно двигать гардероб. Вот у меня два чемодана у молодого человека – он из Турции, два – в России, два – с собой. И постоянно нужно что-то менять.

У меня есть мечта – остаться где-то на одном месте.

– А где бы хотелось?

– С удовольствием поиграла бы в Стамбуле. Но на следующий сезон подписалась с «Кузейбору». Это Аксарай, недалеко от Анкары. У них было лучшее предложение. А я вывела такую схему: в начале карьеры ты там, где тебе дают играть, в середине – там, где больше платят, а в конце – там, где больше нравится жить. Я пока в середине, но скоро остановлюсь.

– А где бы хотела жить?

– Пока рассматриваю Францию и Турцию. С удовольствием приезжала бы в Россию к родителям, но вот возвращаться в холодный климат надолго не очень хочется.

– Из топ-лиг тебе осталось закрыть только Италию.

– Да, интересно было бы. И предложения на следующий сезон были, но заметно скромнее, чем из Турции.

– Есть шанс, что вернешься в чемпионат России?

– Почему нет? У нас тоже хороший уровень, а зарплаты не хуже, чем в Турции или Италии.

– Лучший волейболист мира Леон получает в районе 1,5 миллиона евро за сезон. В женском хоть кто-то рубит близко к миллиону?

– Была новость, что Бошкович переподписала контракт с «Экзачибаши» и по новому будет получать 2,5 миллиона евро в год. Но понятию не имею, насколько это близко к правде.

А в остальном, вроде бы больше миллиона у Эгону, у Габи – доигровщицы из Бразилии. То есть несколько человек, ну, максимум 5, выходят за миллион.

– Это большой разрыв с остальными в команде?

– Для хорошей диагональной среднестатистическая зарплата – тысяч 300-400. Если выходишь на больше – отлично. У большинства – меньше. А до зарплаты в миллион доходят уникумы. Бошкович и Эгону – это суперталанты. Габи скорее наработала на тот успех, к которому пришла. И для всех как раз она пример, Габи показывает, что даже не обладая фантастическими данными можно выходить очень далеко.

– Кто самый талантливый, с кем ты когда-либо играла?

– Я больше смотрю на диагональных. И против Бошкович была, наверное, самая сложная игра в жизни. Мне удавалось цеплять и блокировать Эгону, Хааг, но вот единственный человек, от которого я не защитила ни одного мяча – Бошкович. За два года! Там совершенно другая техника в нападении, огромные скорость и сила атаки.

– Мы много говорили про деньги. Объясни, почему это нормально, что игроки меняют клубы, переходя туда, где платят больше?

– В спорте невозможно находиться долго. Во сколько там у нас пенсия? До 60 лет ты точно не сможешь играть. Мы в спорте до 35, если повезет – чуть больше, если нет – до 30. Некоторые и в 25 заканчивают. Поэтому нам нужно за 10-15 лет заработать столько, сколько обычному человеку лет за 40.

Сейчас мы получаем много, но что будет потом – вообще непонятно. И здоровье нам никто не вернет. Мне 27, колени стерлись до такой степени, что специалисты говорят: выглядят как у бабушки 65 лет. А что будет к 35? Надо будет вкачивать жидкость или менять сустав?

– Но ты представляешь, какой уровень зарплат в среднем по России?

– Папа всю жизнь получал до 40 тысяч. И на эти деньги содержал всю семью. Я понимаю, что для старшего поколения 40 – это норм. И сейчас многие живут на такие деньги. Но возможности есть точно.

У меня младшая сестра ушла в IT. Ей 24. И ее первая зарплата – 80-100 тысяч. При том, что она самоучка. Она рассказывает, что те, у кого есть специальное образование, стартуют с 320-350 в месяц. То есть сейчас у молодежи есть возможность зарабатывать.

Но я понимаю, что те, кто получает по 40-50, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы же ни у кого ничего не забираем. И стать хорошим спортсменом – очень тяжело. Из тысяч девчонок до больших команд доходят единицы.

Наши волейболисты покоряют Европу даже сейчас: они звезды топ-клубов Италии, Японии и Турции. Как им удалось?

Фото: Gettyimages.ru /Justin Shin, Kevin Frayer; Lisa Guglielmi/IPA Sport, Aleksey Smyshlyaev, Mariusz Palczynski / Mpaimages.C/Global Look Press ; instagram.com/lazareva97