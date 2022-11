«Один польский ##### орал: «Отдай Крым!» Я просто плюнул в него». Интервью волейболиста Спиридонова, который нашел себя в Катаре

34-летний Алексей Спиридонов – веха российского волейбола. За сборную он не играл с 2015 года, но это никак не сказывается на его популярности. Постоянные скандалы, огненные соцсети, отборный мат и комментарии, от которых у всех полыхает – все это при нем. Второго такого в российском спорте нет.

При этом называть Спирика посредственным игроком, выезжающим на медийную передовую только на троллинге, тоже нельзя. Он вообще-то чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги. Это только сборная. В составе казанского «Зенита», лучшего клуба мира середины 2010-х, Алексей дважды брал Лигу чемпионов.

С 2020-го Спиридонов в Дохе, в «Аль-Ахли», с которым доходил до финала чемпионата Катара и взял Кубок. Впереди – третий сезон.

Говорить с ним – всегда весело. А сейчас еще и актуально. Скоро футбольный чемпионат мира, и вряд ли кто-то может рассказать про Катар вкуснее, чем Спиридонов. Он настолько освоился в Дохе, что позволяет себе пошлые шутки над арабами, но они уже не шарахаются, а от смеха валяются по полу вместе с ним. Это может означать только одно – Алексей стал своим и там.

Жизнь в Катаре: сколько это стоит и реально ли достать алкоголь

– Как ты отказался в Катаре?

– В «Аль-Ахли» до меня играл Рома Данилов, диагональный. Они искали доигровщика, а я сидел без контракта. Он позвонил, предложил. Опаска была, ведь я не знал про Катар ничего. Но Спирик не боится трудностей. Поехал сюда не доигрывать, а играть. Уже в первый год мы взяли Кубок Катара и стали вторыми в чемпионате – это лучший результат за всю историю клуба.

– Почему семья не с тобой?

– Дочка ходит в пятый класс, а российской школы тут нет. Детей увижу теперь на Новый год – они приедут. Но я не жалуюсь. Знаешь, какой у меня отпуск был в этом году? Шесть с половиной месяцев! И целые дни я проводил с семьей.

– Где живешь в Дохе?

– Два года жил в апартаментах со своим бассейном и тренажерным залом. Но сейчас пока в гостишке – перед ЧМ все занято. Через неделю будет еще жестче. Все лучшие отели закроются под команды и вопрос с жильем встанет совсем остро. Весь Катар – как Москва. А наплыв туристов уже пошел. После чемпионата мира вернусь в апартаменты.

– Это дорого?

– Зависит от района и дома. Но в среднем нормальные апартаменты со своим бассейном – 150-200 тысяч рублей.

– В целом: жить в Дохе кайф или жесть?

– ####### (классно).

– Объясни.

– Спокойно, никакой преступности, везде полный порядок, если есть правила – их никто не нарушает. Плюс отличная погода, каждый день солнце. Жить в Дохе – если не летом – просто идеально. Правда, это страна сухих законов. Но при отеле всегда можно выпить кружечку пива. Хотя я полгода не употребляю алкоголь вообще, поэтому мне это по барабану.

– Себе квартирку купить не думал?

– Нет, не хочу привязываться ни к одной стране. Я русский, родился в России и в России умру.

– Я был в Катаре в октябре. Погулять до заката даже полчаса – без шансов. Жара страшная.

– Это с непривычки. Вот я сейчас лежу у бассейна, 33 градуса – и мне комфортно. Но золотое время тут с декабря по февраль.

– Правда, что местные шейхи на лето улетают в Европу – спасаться от жары?

– Да. Большинство. Ну это нереально – ты прикинь, просыпаешься с утра, а уже под полтинник. Максимально близко к лету я был 1 сентября – и это невыносимый ###### (ужас). Прошел пешком 300 м до ресторана – и был в полном #### (шоке). Без кондея невозможно.

Кстати, задумываюсь, когда немного похолодает, взять себе кабриолет.

– Это можно решить через клуб?

– Все делает клуб, и это вписано в моем контракте.

– Какой-то потолок есть?

– Какой-то есть, но меня тут любят, уважают и уж в кабриолете, думаю, не откажут.

– Ресторан, пляж – это понятно. Что еще можно делать в свободное время в Катаре?

– Ходить по музеям – не мое, особо не просвещаюсь. Я пью кофе, курю кальян, и мне хорошо.

Каждую пятницу мы с друзьями выезжаем на квадроциклах или багги на барханы, жарим шашлыки, купаемся, включаем музыку. Такое люблю. И техника – моя стихия. Дома у меня весь гараж забит: «Харли Дэвидсон», кроссовые мотоциклы, квадрики и все, что только можно.

– Ты сказал, что полгода не пьешь. Почему?

– Как-то утром проснулся и понял: все, не хочу. Занялся собой, своим телом. Что я там не видел, на алкостороне? Да все видел. Теперь хочется посмотреть жизнь с другого ракурса.

– В Дохе с алкоголем вообще сложно. Хоть раз это доставляло неудобства?

– А это несложно – едешь в нормальный отель, и пьешь там что угодно. Только прайс намного выше. Кружка пива – 1000-1500 руб.

– В Катаре много запретов. Но во время ЧМ по легкой атлетике я оказался на минус первом этаже одного из отелей. Местных туда не пускали. Обнаружил полноценный клуб: громкая музыка, девушки в откровенной одежде, алкоголь лился рекой.

– Такое есть. И мест с алкоголем, куда не пускают местных, хватает. Есть даже один магазин, в который можно приходить со справкой от работодателя, что твоя зарплата не меньше, кажется, 200 тысяч рублей. И тогда раз в неделю можешь купить до трех ящиков пива и до 2 л крепкого алкоголя. Но я ни разу этим не пользовался.

Ого, каждый катарец при рождении получает миллион долларов!

– Есть что-то, чего тебе не хватает в Дохе?

– А мне ничего не надо. Первое время были вопросы, но во всем помогали местные ребята из команды. На сегодня мы стали друзьями. Хотя в первые дни я был приятно удивлен их открытостью. Я же не знал ни язык, ни менталитет.

– Сейчас знаешь?

– Английский – да, могу по-арабски многое объяснить. Да и в городе ориентируюсь полностью. Сейчас я тут абсолютно свой.

– Языки. Тебя сложно представить за учебниками.

– Никуда не ходил. Чисто общение. Что не знаешь – в гугл-переводчик. Я тут 24/7 слышу английскую и арабскую речь. Хочешь-не хочешь – заговоришь.

– Марио Фернандес не заговорил.

– Да ему это на хер не надо было. А мне интересно. Считаю, если приехал в чужую страну, надо проявлять уважение.

– Маты на арабском выучил?

– Все! В идеале знаю (тут Спиридонов выдал длинную тираду на арабском – Sports.ru).

– Когда последний раз что-то удивляло в Дохе?

– Пришел на днях на городской пляж. Не пустили! Оказалось, одинокому мужчину до 14 часов посещать его нельзя, только семьями. Я поорал немного, но пришлось вернуться на пляж при отеле.

– Какие тут еще особенности жизни?

– Люди не закрывают автомобили и квартиры. Если я оставлю кошелек в ресторане, приду на следующий день – он будет лежать на том же месте. Преступность нулевая. Полиции практически нет – она просто не нужна. Единственный криминал за три года, который видел – драка на улице. Да и то это были приехавшие рабочие.

– Местных же в Катаре вообще мало.

– Около 400 тысяч. Остальные 1,5-2 млн – рабочие из разных стран. В основном Индия – это здесь низший класс работяг. Моют машины, убирают улицы. А так здесь можно встретить людей абсолютно из любой страны. Хотя государство подчеркнуто любит местных. Если в офисе русский и катариец (Спиридонов говорит именно так – Sports.ru) будут выполнять одну и ту же работу, русский получит рубль, а катариец – 5. Вот так они относятся к своим.

– Правда, что катарцам при рождении полагается приличная сумма?

– Миллион долларов. Но обязательное условие: и жена, и муж должны быть катарийцами. Если мама местная, а папа из Индии – ничего не будет. И еще здесь не дают паспорт. Сколько бы ты ни прожил в Катаре.

– Вот-вот начнется чемпионата мира по футболу. Получится такой же крутой праздник, как в России?

– Не знаю. Тут много ограничений. В России позволялось все – можно было ходить бухим по улице, орать и ссать возле дома, а здесь такое делать не дадут. Думаю, такого веселья не будет. Но Россия – это вообще для меня страна праздника. Как у нас не гуляют нигде.

– Главный совет человеку, который приедет на ЧМ.

– Не ########### (выпендриваться). Поверьте, с понтами тут и так все хорошо. Никого ничем не удивить.

– У тебя билеты уже есть?

– Да я и в России ни на один матч не ходил. Если будут варианты, схожу только на Месси – хочу увидеть его вживую. А на футбол сборных как таковой мне ##### (не так интересно). Играл бы на чемпионате мира «Спартак», ни одного матча бы не пропустил.

– Открытие и финал пройдут в Лусаиле. Городе, который начали строить только в 2006 году. Был там?

– Даже стадион видел. Его построили прям посреди пустыни. Самого города еще два года назад не было, стояли только двухэтажные дома, типа таунхасов. Ни одной высотки, вообще ничего. Что сейчас – не знаю.

Спирик жил в убитой общаге, а теперь его воротит от понтов

– Весной ты сказал: «Надо было уехать в Катар еще раньше».

– Это про разницу в отношении к тебе как к спортсмену. Удобные перемещения и отсутствие перелетов тоже хорошо, но это второстепенно. В России тебя прям #### (занимаются сексом), выжимают все. Здесь же тренируешься в удовольствие. Тренер спрашивает, хочешь ли прийти на утреннюю тренировку. Первый год я всегда соглашался – не сразу отошел от России. А на второй уже все: Coach, I will sleep.

– Это правда, что тренеры обращаются к тебе «мистер Спирик»?

– Правда. Ко мне тут относятся очень уважительно. Все-таки за свою карьеру я немного повыигрывал, и как волейбольная личность считаюсь в Катаре звездой.

– Каков там уровень волейбола? Твой «Аль-Ахли» в Суперлиге был бы на каких местах?

– Уровень тут намного слабее. Когда я играл в Казани, в России вообще был сильнейший чемпионат в мире. Сейчас, думаю, в Польше и Италии повыше, Россия уже не номер один. Но с Катаром все равно сравнивать сложно.

– Ты говорил, что катарцы – очень отзывчивые ребята. При этом арабы, как правило, сильно религиозные. Как они реагируют на твои жесткие шутки?

– Я общаюсь с теми катарийцами, которые понимают мои шутки. Или начали понимать. Вот недавно мы сидели компанией, пили чай. Один начал предлагать закинуть табак за губу. Говорит: Try, try, after you’ll cry. Типа – слезы потекут. А я ему: «Отсоси у меня и после этого you will cry». Вся компания упала на пол, и у них минут пять была истерика.

– Это только тебе так можно? Что будет, скажи подобное чувак со стороны?

– А чувак со стороны с нами на ужине не окажется. Это тоже особенность менталитета. Если тебе не нравится человек, его не будут никуда звать. Меня, кстати, тут с первого дня звали к себе домой. Поверьте, если араб приглашает в свой дом – это о многом говорит.

– Дома у них – роскошь?

– Да не сказал бы. Унитазов с бриллиантами не видел. Я же не у шейхов был. Да мне и не надо. Я простой парень из деревни.

В школьные годы, когда уехал от родителей, жил в общежитии с одним душем и туалетом на этаж, и одним окном в комнате, из которого всегда дуло. Мне есть с чем сравнивать, я видел много говна в жизни и ценю то, что есть сейчас. А понтами меня вообще не впечатлить. Наоборот, бесят люди, которые пытаются гнуть пальцы. «Ой, знаешь, вчера была в ресторане «Сахалин», пила «Шардоне»… У меня все падает после этого, и хочется ####### (въехать) ей с ноги.

– А ты сам, когда только вышел из общаги с одним туалетом на этаж, и начал получать серьезные бабки, таким не был?

– В каком-то плане крышу сносило. Я не вылезал из «луивитонов», швырялся баблом в дорогих ресторанах. Но это нормально, когда у человека впервые появляются деньги. И ненормально, когда он живет так всю жизнь. Я давно это понял. Уехал из Москвы, хотя имею там не одно жилье. Живу с детьми за городом, никуда не лезу, спокойно закупаюсь на рынке, каждый день готовлю шашлыки – и не парюсь.

Деньги! Сколько их в волейболе?

– Уровень зарплат в Суперлиге и в Катаре сильно отличается?

– Россия по зарплатам на класс выше.

– Хороший игрок в России зарабатывает 1,5-2 млн рублей в месяц, так?

– Да, это нормальные цифры. В Катаре сильно меньше. Но всех денег в этой жизни не заработаешь. И сюда я приехал не на вахту, а именно жить.

– То есть финансово сильно выгоднее было бы остаться в России, даже если сидеть на лавке?

– Слушай, если ты почитаешь интервью 2016 года – мои или Алекно, многое поймешь. Меня тогда хотели оставить в Казани, а я настоял на переходе. Уходил с огромного контракта из лучшего клуба мира! У Спиридонова деньги никогда не были на первом месте. Соловей в клетке не поет.

– Алекно именно такими словами и объяснил твой уход.

– Вот видишь. Для меня главное – честь. Перешагнуть через свое эго и получать бабки, тихо сидя на скамейке, не готов. Я должен петь.

– Алекно – самый мощный тренер в твоей карьере?

– Да Алекно – самый мощный тренер в мире. У кого еще есть такие заслуги в волейболе? Олимпийские игры, пять побед в Лиге чемпионов.

– В Википедию мы и без тебя можем зайти.

– Он – великий мотиватор и психолог. Вот «Зенит-Казань», команда два года вообще не проигрывает – думаете, легко? Да там все уже такой ###### (ерундой) страдают. Заставить выкладываться на какой-нибудь Оренбург, не в обиду ему, нереально. Думаешь: «Ща разомнемся на 3:0 – и в бар, пиво пить». Но с Алекно такое не прокатывает.

– Давай пример.

– Лига чемпионов. Романыч выпустил резерв. Опять же, надо понимать – в резерве там были игроки сборной России. Так вот, мы на выезде. Кажется, в Бельгии. Проиграли одну партию. Ох, каких он нам ######## (люлей) вставил! Просто с говном всех смешал! А это всего лишь партия! На выезде! В Лиге чемпионов!

– Романыч обычно давил на патриотизм?

– Ну да, это же он ввел тему, что в сборной мы должны играть за флаг, а не за деньги. С того дня в сборной России по волейболу отменили зарплату.

– Сейчас он говорит, что выгорел. Понимаешь, о чем речь?

– Конечно, мы столько отработали вместе. Мне и доставалось от него, как никому больше, и были три года, когда мы провели душа в душу. Ни единого замечания! Так что вы, журналисты, до нашего с ним грязного белья не докопаетесь.

– Есть шанс, что он снова будет тренировать?

– Вопросы только к нему. Нюансов – море. Хочет ли он сам возвращаться? Вы поймите, этот человек выиграл абсолютно все. Вот представь, ты 30 лет ##### (занимаешься сексом) одну и ту же бабу, найдешь мотивацию сделать это ее еще раз?

– Про его доминирование с «Зенитом» некоторые скажут: у Алекно был сильнейший состав в мире.

– В «Зените» было ##### (много) денег, это правда. Но сколько в мире было команд, у которых ##### денег? У петербургского «Зенита» такой же бюджет как у Казани, а может, и больше. И что они выиграли за четыре года?

– «Мемориал Платонова».

– Вот тебе и ответ. Сейчас Питер – самая богатая команда. Они каждый год покупают звезд, но так просто это не работает. Такие примеры повсюду. Посмотрите на «Ак Барс», сколько они там раз подряд проиграли, восемь?

– Все знают зарплаты в футболе. Что с волейболом? Леон и Нгапет имеют сильно больше миллиона евро в год?

– Дружище, если честно, мне ####### (все равно) сколько они получают. Чужие деньги вообще неинтересны. Если они получают не миллион, а 10, могу только порадоваться. Но я не знаю даже, какая зарплата у моего лучшего друга в волейболе.

– Леон – лучший в мире игрок?

– Тут вообще не о чем спорить.

– Он подписан всего на 115 человек. В том числе, на тебя. Вы кореша?

– Увидимся – обнимемся. Мы всегда разминались вместе в паре, сидели два года рядом в раздевалке, считаю его своим приятелем. Сейчас общения у нас нет, но, уверен, что, если будет нужно, он всегда протянет руку помощи.

– На чем вы сошлись с «Зените»?

– Практически не было людей в командах, с которыми я бы плохо сходился. Только если человек – говно. А Леон – отличный парень.

– Но он же закрытый.

– Ну ему надо же было с кем-то общаться. А со мной можно на любую тему – хоть серьезную, хоть несерьезную. Я его русскому языку учил, он даже пел «Фантазер» вместе со мной.

– Какой он человек?

– Простой парень. Не знаю, как сейчас, раньше был абсолютно без ######## (понтов).

– Брал его потусить с собой?

– А он был под каблуком. У него жена уже была. Полька. Держала его за яички.

– Говорили с ним на английском?

– Да он уже в Казани русский понимал. В этом плане – молодец. Сейчас, насколько мне известно, говорит и на польском, и на итальянском. Как Кошелева – в какую бы страну ни приехал, начинает учить местный язык.

Спиридонова невозможно переубедить: он всей душой ненавидит поляков

– Леон не обижался, когда после вылета поляков с Олимпиады, ты на своей странице зарядил пулеметную очередь с надсмешками над этим?

– Он прекрасно знает мое отношения к полякам, поэтому не обижался. Да и Леон, несмотря на паспорт, не поляк, а кубинец. И, если ты приглядишься, то я вкладывал только те фотки, на которых его не было.

– Ого, ты прямо специально подбирал?

– Чтобы не обижать его. А польскую нацию я ненавижу. Понимаю, что плохо так говорить, но скрывать не вижу смысла. Еще с чемпионата мира-2014 я все про них понял, и мое мнение об этом никто никогда не поменяет. Русские начинают видеть истинное отношение поляков к нам только в последние полгода, а я увидел его еще восемь лет назад.

– Напомни тем, кто забыл: что случилось на ЧМ-2014?

– Случился Крым. И каждый матч в Польше весь зал освистывал нас, наш гимн, и вообще они вели себя максимально по-хамски.

Когда проиграли полякам 2-3, шли в раздевалку, один ##### (плохой человек) наклонился прямо с трибуны, и начал орать: «Спиридонов, отдай Крым». Я просто плюнул в него. Оказалось, какой-то местный депутат. Он там долго еще шипел. С тех пор пошло-поехало.

Нас тогда постоянно охраняли. С автоматами. В автобусе и спереди и сзади – мальчики. Параллельно ехали четыре машины. Это нездоровая ситуация. И чем дальше, тем сильнее я начинал ненавидеть поляков.

– Было что-то еще?

– Дружище, зайди ко мне в инстаграм. Почитай комменты и все поймешь.

– Так ты их сам троллишь.

– Если я тебя буду троллить, ты будешь желать смерти моим детям?

– Нет.

– Какие вопросы?

– Они желали тебе этого с 2014-го?

– Да они периодически всплывают. Но в последнее время все участилось. С февраля заблокировал порядка 5000 поляков. Они пишут: «Ты напал на Украину». ##### в рот, у меня жена – украинка. На кого, на ###, я могу напасть? Я уже и так 15 лет сражаюсь с Украиной!

– Год назад я был в Польше. Как раз на волейбольном Евро. Ходил с нашивкой «Россия» и, регулярно спрашивая местных о чем-либо, за 10 дней в разных городах ни разу не столкнулся даже с малейшим негативом.

– Это частные случаи. Я не говорю, что абсолютно все поляки – плохие люди. Общаюсь с агентом Леона, он поляк. В Новом Уренгое три года жил с Винярски в одной комнате. Топовый пацан!

– Как он реагировал на твои взгляды?

– Да тогда еще все не было настолько плохо. Но сегодня в инфопространстве политику качают против России так, что даже хороший человек, который может любить Россию или меня, просто не сможет сказать это вслух. Многое могу понять, но, когда под постом моих детей основная масса пишет, что их нужно сжечь – это че, нормально? Они нелюди! Какая бы вражда ни была, но затрагивать детей…

– Посмотри на свои слова со стороны. Когда Антон Анисимов в прямом эфире называл поляков мерзкими тварями, это же выглядело отвратительно?

– Абсолютно поддерживаю его в том высказывании. Лучшая фраза, которую можно подобрать про поляков.

– Сколько раз тебя пытались переубедить, что ты перегибаешь?

– Много, даже сами поляки. Они говорили: «Спирик, мы не все такие». Я это понимаю. Есть отдельные нормальные. Но в основной массе – там люди, из которых льется говно и злость к русским.

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова

Вы наверняка в курсе: у Спиридонов был самый безбашенный микроблог в российском спорте

– Тебя заблочили в твиттере.

– Да.

– За что?

– Вроде бы за расизм. Но я только рад. Настолько меньше проблем и скандалов в моей жизни стало за год без него. Первое время была какая-то ломка, даже хотел создавать второй аккаунт. Но сейчас вообще не вспоминаю.

– Ты почти как Трамп.

– Не, я не такой. Он президент и олигарх, а я просто волейболист, который лежит на пляже и курит кальян.

– Но у вас есть кое-что общее.

– Да, оба блондины.

– Ты много жестил в твиттере. О каких постах жалеешь?

– Если кого-то обидел, то через это интервью прошу у каждого прощения. Но не жалею ни о чем.

– Как ты сейчас объясняешь: зачем это все вообще было?

– Где-то мне было скучно, где-то хотел огня, где-то – посмеяться. Определенной цели не стояло. Я просто жил и не парился. Иногда это выливалось в скандал – как с той толстой активисткой. Это был чистый угар, но она захотела распиариться. Из мухи слона раздула, а лучше бы ### (член) подула. Не хочу об этом даже вспоминать.

– Речь об общественном деятеле Кристине Потупчик. Когда ты публично предлагал Кафельникову расписать ее подругу на двоих, как на это реагировала твоя жена?

– Она очень хорошо меня знает. «Лех, ну сколько можно, опять в передрягу влез». Ревности не было.

– Сейчас ты остыл к хайпу?

– Да все, мне уже 35-й год. Поразвлекался и хватит. Теперь мои развлечения – ходить в 7 утра в зал, потом валяться на лежаке, курить кальян и разговаривать с тобой.

Начинка Спиридонова: такого Алексея вы не знали

– Лет пять назад тебя спрашивали про переход в европейский клуб, и ты сказал, что там слишком размеренно, и после России, в которой постоянно что-то происходит, будет скучно. Теперь живешь в одной из самых спокойных стран мира – и кайфуешь.

– Старею. Да и менталитет у меня поменялся. 10 лет назад я был другим человеком. Тогда мог исполнить любую безбашенную ##### (ерунду). И меня жизнь за это не раз ##### (имела) в жопу, уж поверьте. Сейчас я такого не исполняю. А за свои грехи отплатил сполна.

– Ты бы сейчас подружился со Спиридоновым из начала 2010-х?

– Да. Потому что в человеческом плане Спиридонов никогда не был крысой. Он всегда был чистым, светлым и отзывчивым человеком. Какую бы ##### (дичь) ни исполнял.

– Совсем недавно примерно то же про тебя мне говорила Таня Кошелева. Сказала, что ты – невероятно добрый парень и она безумно ценит тебя как друга.

– Она правду говорит.

– Как вы с ней подружились?

– Мы в детстве занимались в Туле. И как-то мужская и женская команды одновременно поехали на Спартакиаду в Обнинск. 2000-й год. Познакомились просто: она выходила из автобуса, а я ей дал пинка. С тех пор – в отличных отношениях. Я приезжал к ней каждое лето, она – ко мне. Жарим мясо, гуляем, катается на технике. И так уже 20 с плюсом лет.

– Когда под твоими интервью видишь комменты в стиле «Спирик – неадекват», задевает?

– А я не собираюсь всем доказывать, какой настоящий Спирик. Те, кто знает меня лично, никогда не скажут плохого слова. А люди в интернете видят просто обертку. Даже в командах были случаи, когда люди в раздевалке говорили: «Да Спирик – конченный ####### (гомосексуалист). Один мой приятель как-то отвел такого в сторонку: «А ты знаешь его лично?» Тот помотал головой. «Тогда больше такого никогда не говори».

Обертка – это просто блестка. Но люди не знают меня как начинку. А кто попробовал – в жизни ничего плохого не скажет. Вот ты же сам говорил про Татьяну Кошелеву.

– Она еще упомянула, что ты всегда помогаешь не только друзьям, но и незнакомым людям.

– Окей, расскажу. Как-то написал пацан, начинающий волейболист: «Не хватает 1800 рублей на кроссовки». Попросил добавить. Узнал адрес и размер, купил самую дорогую модель Mizuno – и отправил. Или девочка-волейболистка. Примерно та же история. Собрал вещи от Puma и Mizuno – от носков с трусами и до курток с шапками. Послал маме на домашний адрес. Обул и одел ребенка полностью. Таких историй у меня немало. Но кто об этом знает? ####### (говорить) многие горазды, а делать поступки – нет.

– Спирик образца октября 2022 года – он какой?

– Спокойный, добрый, отзывчивый и никуда не спешащий.

– Тебя беспокоит, что все знают только обертку?

– Кому надо – знают и начинку. На остальных мне ##### (плевать).

– Сколько лет еще планируешь играть в волейбол?

– Мы не знаем, что будет завтра.

– Я к тому, думал ли ты, чем будешь заниматься потом?

– Да, буду как ты интервью брать.

– А я думал SMMщиком в «Спартак» пойдешь.

– Я могу быть SMMщиком любого клуба, который хочет настоящего пиара.

Интервью, которое объяснит вам все про волейболиста Спиридонова

Фото: Gettyimages.ru/Toru Hanai / Stringer; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; РИА Новости/Владимир Песня, Роман Кручинин, Максим Богодвид; instagram.com/spirik15 ; unsplash.com/Masarath Alkhaili