Футбологика
Блог
Трибуна

Почему «Челси» и «Сити» охотятся за Олисе?

Челси Челси
Майкл Олисе Майкл Олисе
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Обозреватели The Analyst рассказали о том, почему ведущие клубы Европы активно интересуются вингером «Кристал Пэлас» Майклом Олисе. Перевод и адаптация статьи – выпускник Футбологики Виктор Ласкин.

Совершенно не удивительно, что после впечатляющего сезона-2022/23 вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе не только вырос в цене на €16 млн, но и привлек внимание европейских топ-клубов.

Каждый фанат «Пэлас» с ужасом встретил новость о том, что 25 июня в матче против Норвегии (победа «молодежки» Франции 1:0) в рамках молодежного Чемпионата Европы на 65-й минуте Олисе получил травму. Но в этом они увидели и хорошее: по крайней мере, последствия инцидента, из-за которого футболист выбыл на два месяца, могут отпугнуть интерес покупателей, и у «орлов» получится сохранить игрока хотя бы до зимы.

Учитывая трансферную политику «Челси», травма игрока может не остановить руководство от подписания. Уже в прошедшее воскресенье появились новости о том, что владелец лондонского клуба Тодд Боули готов выложить за Олисе £35 млн (чуть больше €40 млн) – сумма, якобы прописанная в пункте о минимальных отступных, но точной информации о клаусуле нет.

Однако нет сомнений, что цена на игрока будет расти, учитывая, насколько впечатляющим был прогресс Олисе за эти два года с его перехода из «Рединга» в стан «стекольщиков».

Дело в активности

21-летний Майкл стал главным созидателем команды за эти два года, отдав восемь голевых передач (5 – АПЛ, 3 – Кубок Англии) в дебютном сезоне за «Пэлас», несмотря на то, что Олисе вышел в старте лишь в 12 из 26 сыгранных матчей. По итогам сезона-2022/23 количество голевых передач увеличилось до 11 (только в лиге) – лучшие цифры в АПЛ были только у Кевина де Брюйне (16), Мохамеда Салаха и Леандро Троссара (у обоих по 12).

D:\important\футбол\канал\theAnalyst\olise\pl-most-assists-22-23-1024x1024.png

Тем самым он стал первым игроком «орлов», отдавшим 10 и больше голевых передач в лиге за один сезон, опередив Уэйна Рутледжа (2004/05) и Уилфрида Заа (2016/17) – у обоих по девять.

До недавнего времени всем известная зависимость «Кристал Пэлас» от Заа была серьезной проблемой для команды, но к концу прошедшего сезона Олисе и Эберечи Эзе доказали, что в клубе есть звезды кроме Уилфрида. Так что отъезд 30-летнего Заа в «Галатасарай» не станет трагедией для «орлов».

Это легко увидеть по показателю вовлеченности в атаки команды в лиге: количество действий при организации и завершении атак «Пэлас» как у Эзе (134), так и у Олисе (120) было больше, чем у Заа (117).

D:\important\футбол\канал\theAnalyst\olise\crystal-palace-attacking-sequence-involvement-pl-22-23-1536x1152.jpeg

Олисе создал 72 голевых момента в Премьер-лиге, что на 15 больше, чем у ближайшего преследователя из «Пэлас» (у Эзе всего 57). А среди футболистов АПЛ, которые сыграли по крайней мере 20 игр, только Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Киран Триппьер, Аллан Сен-Максимен, Джеймс Мэддисон и Рияд Марез создали больше шансов за 90 минут, чем Майкл Олисе (2.4).

Большую часть голевых моментов Олисе создал с помощью кроссов – только Триппьер (396) и Трент Александр-Арнольд (252) совершили больше навесов в лиге, чем 21-летний француз (243), хотя большинство из них были со стандартов. И лишь девять игроков лиги совершили больше навесов с игры, чем Майкл (97).

Но показатели Олисе впечатляют не только в рамках Премьер-лиги: Букайо Сака (75) по итогам прошлого сезона стал единственным игроком топ-5 лиг Европы в возрасте до 21 года, который создал столько же голевых моментов, сколько создал Майкл (72). Также Сака – единственный в этой же возрастной группе в топ-5 лигах, который отдал 11 голевых передач, как и Олисе. И не надо думать, что вингер «Пэлас» опасен лишь на стандартах: 8 из 11 его голевых передач были отданы с игры.

D:\important\футбол\канал\theAnalyst\olise\michael-olise-xa-22-23-1024x762.jpeg

Такой же невероятный уровень Майкл демонстрировал и годом ранее. Его 8 голевых передач во всех соревнованиях в сезоне-2021/22 стали лучшим показателем среди игроков лиги до 21 года наряду с Филом Фоденом из «Манчестер Сити». Кстати говоря, как и «Челси», «горожане» заинтересованы в трансфере Олисе, учитывая отъезд Мареза в Саудовскую Аравию.

Алжирец внес большой вклад в итоговый триумф команды по итогам года – особенно во второй половине сезона-2022/23, который она завершила треблом. Его 10 голевых передач в АПЛ, отданных после паузы на ЧМ, стали лучшим показателем в лиге, и Рияд был единственным игроком, у которого больше ассистов, чем у Олисе (8).

У Пепа Гвардиолы есть несколько вариантов на замену Марезу: ростер «горожан» может пополнить не только Олисе, но и Брэдли Барколя из «Лиона». Еще в распоряжении Пепа есть чемпион молодежного Евро – Коул Палмер, который мог бы доказать тренеру, что именно он идеальная замена алжирцу.

D:\important\футбол\канал\theAnalyst\olise\michael-olise-open-play-touches-pl-22-23-1536x1152.jpeg

Но именно Олисе имеет максимально схожие с Марезом показатели: Рияд создал на 0.04 голевых момента за 90 минут больше, чем Майкл, но при этом молодой француз совершил 3.2 кросса за 90 минут, тогда как алжирец – всего 1.8. Учитывая, что в команде играет Эрлинг Холанд, который практически идеально завершает кроссы в штрафную, ценность Олисе становится очевидной.

Не все так гладко

При этом Олисе есть над чем работать, и неважно, останется ли он в «Кристал Пэлас» или пойдет на повышение: речь о завершении атак. В прошлом сезоне Майкл поразил ворота соперника лишь 2 раза за 37 игр лиги, набрав при этом всего 3.0 xG за 51 удар – 0.06 xG за удар. Это значит, что ему потребовалось примерно 17 ударов, чтобы забить. Для сравнения: в прошлом сезоне Марез забил четыре мяча за 42 удара, имея при этом 0.11 xG за удар.

D:\important\футбол\канал\theAnalyst\olise\michael-olise-xg-22-23-1024x768.jpeg

Также стоит обратить внимание на принятие решений, особенно в ответственные моменты игры. Однако Майкл всем продемонстрировал хладнокровие в январском матче против «Манчестер Юнайтед», когда «Кристал Пэлас» сыграл вничью и добыл важное очко. 91-я минута матча, назначен штрафной в ворота «Юнайтед», который собирается исполнить Олисе: невероятный по силе и точности удар отправляет мяч в сетку ворот, после чего 21-летний футболист спокойно реагирует на такой важный гол, демонстрируя всем хладнокровие и уверенность.

Также молодой Олисе впечатляет и вкладом в оборонительные действия команды. По сравнению с другими атакующими игроками в топ-5 лигах только шесть игроков совершили больше отборов, чем Майкл (58), и только семь совершили больше перехватов, чем вингер «Пэлас» (26).

В прошлом сезоне из всех игроков в лиге только семь сделали больше прессинг-действий, чем Олисе (855), и, хотя он сделал лишь 22 спровоцированные потери мяча в финальной трети (89-е место в лиге), только Тайрик Митчелл (495) сделал больше спринтов, чем Майкл (481) – явный показатель работоспособности футболиста. Да, еще над многим стоит поработать, чтобы более эффективно прессинговать в финальной трети, но «Пэлас» не особо фокусируется на высоком прессинге, особенно при Рое Ходжсоне. Только шесть команд Премьер-лиги зарегистрировали меньше 70 спровоцированных потерь мяча в финальной трети после возвращения Ходжсона в команду в конце марта.

Возвращаясь к его вкладу в построение и завершение атак команды, несмотря на постоянную поддержку и хвалебные отзывы об игроке на протяжении большей части выступления в Премьер-лиге, многие утверждают (и они будут правы), что настоящий прорыв Олисе совершил лишь в конце прошлого сезона, когда вместе с товарищами по команде просто уничтожил «Лидс Юнайтед» на «Элланд Роуд» во втором тайме игры, завершившейся победой «орлов» со счетом 5:1.

После того, как Марк Гехи ответил на гол Патрика Бэмфорда своим забитым мячом в раздевалку, люди Ходжсона вошли в настоящий кураж во втором тайме, забив еще четыре безответных гола. В возрасте 21 года и 118 дней Олисе отдал три голевые передачи в течение 16 минут второго тайма и в тот же день стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, который достиг этого показателя за одну игру. Он также стал одним из четырех игроков лиги в прошлом сезоне, оформивших хет-трик из голевых передач в одной игре: Майкл встал в один ряд с Фирмино, Троссаром и Салахом.

D:\important\футбол\канал\theAnalyst\olise\michael-olise-assists-vs-leeds-1024x1024.jpeg

Выиграв приз «Игрок сезона» «Кристал Палас» по итогам сезона-2022/23, Олисе стал ближе к отъезду – «орлам» будет очень сложно удержать талантливого футболиста.

Пока что клуб надеется, что травма Майкла отпугнет потенциальных покупателей на некоторое время, но если «Челси», «Ман Сити» или любой другой топ-клуб решат купить игрока сейчас, то будущая команда Олисе получит одного из наиболее ярких и перспективных молодых проспектов европейского футбола.

D:\important\футбол\канал\theAnalyst\olise\Michael-Olise-opta-analyst-radar.jpg

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спасибо за статью. Очень интересно было почитать в преддверии слухов о трансфере. Если коротко, потенциал хороший, проблемы с завершением. Однозначно не Марез.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
еще один ХадсонОдои?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спасибо, очень любопытно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий