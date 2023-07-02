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Обозреватели The Analyst рассказали о том, почему ведущие клубы Европы активно интересуются вингером «Кристал Пэлас» Майклом Олисе. Перевод и адаптация статьи – выпускник Футбологики Виктор Ласкин.

Совершенно не удивительно, что после впечатляющего сезона-2022/23 вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе не только вырос в цене на €16 млн, но и привлек внимание европейских топ-клубов.

Каждый фанат «Пэлас» с ужасом встретил новость о том, что 25 июня в матче против Норвегии (победа «молодежки» Франции 1:0) в рамках молодежного Чемпионата Европы на 65-й минуте Олисе получил травму. Но в этом они увидели и хорошее: по крайней мере, последствия инцидента, из-за которого футболист выбыл на два месяца, могут отпугнуть интерес покупателей, и у «орлов» получится сохранить игрока хотя бы до зимы.

Учитывая трансферную политику «Челси», травма игрока может не остановить руководство от подписания. Уже в прошедшее воскресенье появились новости о том, что владелец лондонского клуба Тодд Боули готов выложить за Олисе £35 млн (чуть больше €40 млн) – сумма, якобы прописанная в пункте о минимальных отступных, но точной информации о клаусуле нет.

Однако нет сомнений, что цена на игрока будет расти, учитывая, насколько впечатляющим был прогресс Олисе за эти два года с его перехода из «Рединга» в стан «стекольщиков».

Дело в активности

21-летний Майкл стал главным созидателем команды за эти два года, отдав восемь голевых передач (5 – АПЛ, 3 – Кубок Англии) в дебютном сезоне за «Пэлас», несмотря на то, что Олисе вышел в старте лишь в 12 из 26 сыгранных матчей. По итогам сезона-2022/23 количество голевых передач увеличилось до 11 (только в лиге) – лучшие цифры в АПЛ были только у Кевина де Брюйне (16), Мохамеда Салаха и Леандро Троссара (у обоих по 12).

Тем самым он стал первым игроком «орлов», отдавшим 10 и больше голевых передач в лиге за один сезон, опередив Уэйна Рутледжа (2004/05) и Уилфрида Заа (2016/17) – у обоих по девять.

До недавнего времени всем известная зависимость «Кристал Пэлас» от Заа была серьезной проблемой для команды, но к концу прошедшего сезона Олисе и Эберечи Эзе доказали, что в клубе есть звезды кроме Уилфрида. Так что отъезд 30-летнего Заа в «Галатасарай» не станет трагедией для «орлов».

Это легко увидеть по показателю вовлеченности в атаки команды в лиге: количество действий при организации и завершении атак «Пэлас» как у Эзе (134), так и у Олисе (120) было больше, чем у Заа (117).

Олисе создал 72 голевых момента в Премьер-лиге, что на 15 больше, чем у ближайшего преследователя из «Пэлас» (у Эзе всего 57). А среди футболистов АПЛ, которые сыграли по крайней мере 20 игр, только Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Киран Триппьер, Аллан Сен-Максимен, Джеймс Мэддисон и Рияд Марез создали больше шансов за 90 минут, чем Майкл Олисе (2.4).

Большую часть голевых моментов Олисе создал с помощью кроссов – только Триппьер (396) и Трент Александр-Арнольд (252) совершили больше навесов в лиге, чем 21-летний француз (243), хотя большинство из них были со стандартов. И лишь девять игроков лиги совершили больше навесов с игры, чем Майкл (97).

Но показатели Олисе впечатляют не только в рамках Премьер-лиги: Букайо Сака (75) по итогам прошлого сезона стал единственным игроком топ-5 лиг Европы в возрасте до 21 года, который создал столько же голевых моментов, сколько создал Майкл (72). Также Сака – единственный в этой же возрастной группе в топ-5 лигах, который отдал 11 голевых передач, как и Олисе. И не надо думать, что вингер «Пэлас» опасен лишь на стандартах: 8 из 11 его голевых передач были отданы с игры.

Такой же невероятный уровень Майкл демонстрировал и годом ранее. Его 8 голевых передач во всех соревнованиях в сезоне-2021/22 стали лучшим показателем среди игроков лиги до 21 года наряду с Филом Фоденом из «Манчестер Сити». Кстати говоря, как и «Челси», «горожане» заинтересованы в трансфере Олисе, учитывая отъезд Мареза в Саудовскую Аравию.

Алжирец внес большой вклад в итоговый триумф команды по итогам года – особенно во второй половине сезона-2022/23, который она завершила треблом. Его 10 голевых передач в АПЛ, отданных после паузы на ЧМ, стали лучшим показателем в лиге, и Рияд был единственным игроком, у которого больше ассистов, чем у Олисе (8).

У Пепа Гвардиолы есть несколько вариантов на замену Марезу: ростер «горожан» может пополнить не только Олисе, но и Брэдли Барколя из «Лиона». Еще в распоряжении Пепа есть чемпион молодежного Евро – Коул Палмер, который мог бы доказать тренеру, что именно он идеальная замена алжирцу.

Но именно Олисе имеет максимально схожие с Марезом показатели: Рияд создал на 0.04 голевых момента за 90 минут больше, чем Майкл, но при этом молодой француз совершил 3.2 кросса за 90 минут, тогда как алжирец – всего 1.8. Учитывая, что в команде играет Эрлинг Холанд, который практически идеально завершает кроссы в штрафную, ценность Олисе становится очевидной.

Не все так гладко

При этом Олисе есть над чем работать, и неважно, останется ли он в «Кристал Пэлас» или пойдет на повышение: речь о завершении атак. В прошлом сезоне Майкл поразил ворота соперника лишь 2 раза за 37 игр лиги, набрав при этом всего 3.0 xG за 51 удар – 0.06 xG за удар. Это значит, что ему потребовалось примерно 17 ударов, чтобы забить. Для сравнения: в прошлом сезоне Марез забил четыре мяча за 42 удара, имея при этом 0.11 xG за удар.

Также стоит обратить внимание на принятие решений, особенно в ответственные моменты игры. Однако Майкл всем продемонстрировал хладнокровие в январском матче против «Манчестер Юнайтед», когда «Кристал Пэлас» сыграл вничью и добыл важное очко. 91-я минута матча, назначен штрафной в ворота «Юнайтед», который собирается исполнить Олисе: невероятный по силе и точности удар отправляет мяч в сетку ворот, после чего 21-летний футболист спокойно реагирует на такой важный гол, демонстрируя всем хладнокровие и уверенность.

Также молодой Олисе впечатляет и вкладом в оборонительные действия команды. По сравнению с другими атакующими игроками в топ-5 лигах только шесть игроков совершили больше отборов, чем Майкл (58), и только семь совершили больше перехватов, чем вингер «Пэлас» (26).

В прошлом сезоне из всех игроков в лиге только семь сделали больше прессинг-действий, чем Олисе (855), и, хотя он сделал лишь 22 спровоцированные потери мяча в финальной трети (89-е место в лиге), только Тайрик Митчелл (495) сделал больше спринтов, чем Майкл (481) – явный показатель работоспособности футболиста. Да, еще над многим стоит поработать, чтобы более эффективно прессинговать в финальной трети, но «Пэлас» не особо фокусируется на высоком прессинге, особенно при Рое Ходжсоне. Только шесть команд Премьер-лиги зарегистрировали меньше 70 спровоцированных потерь мяча в финальной трети после возвращения Ходжсона в команду в конце марта.

Возвращаясь к его вкладу в построение и завершение атак команды, несмотря на постоянную поддержку и хвалебные отзывы об игроке на протяжении большей части выступления в Премьер-лиге, многие утверждают (и они будут правы), что настоящий прорыв Олисе совершил лишь в конце прошлого сезона, когда вместе с товарищами по команде просто уничтожил «Лидс Юнайтед» на «Элланд Роуд» во втором тайме игры, завершившейся победой «орлов» со счетом 5:1.

После того, как Марк Гехи ответил на гол Патрика Бэмфорда своим забитым мячом в раздевалку, люди Ходжсона вошли в настоящий кураж во втором тайме, забив еще четыре безответных гола. В возрасте 21 года и 118 дней Олисе отдал три голевые передачи в течение 16 минут второго тайма и в тот же день стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, который достиг этого показателя за одну игру. Он также стал одним из четырех игроков лиги в прошлом сезоне, оформивших хет-трик из голевых передач в одной игре: Майкл встал в один ряд с Фирмино, Троссаром и Салахом.

Выиграв приз «Игрок сезона» «Кристал Палас» по итогам сезона-2022/23, Олисе стал ближе к отъезду – «орлам» будет очень сложно удержать талантливого футболиста.

Пока что клуб надеется, что травма Майкла отпугнет потенциальных покупателей на некоторое время, но если «Челси», «Ман Сити» или любой другой топ-клуб решат купить игрока сейчас, то будущая команда Олисе получит одного из наиболее ярких и перспективных молодых проспектов европейского футбола.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose