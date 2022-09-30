Кто лучший бомбардир в истории дерби Манчестера? Сколько звезд играли в обеих командах? Готовимся к суперматчу

Разогрев с графиками и цифрами.

Перед матчем «МЮ» и «Сити» вспоминаем важнейшие факты из истории противостояния и оцениваем актуальную форму команд.

• «Юнайтед» обыгрывал «Сити» и 7:1 – но в неофициальном матче: во время Второй мировой войны чемпионат не проводили, клубы сражались в товарняках.

• 1:6 из 2011-го во многом запомнились из-за «Why always me?» от Марио Балотелли, но оцените реакцию сэра Алекса – Ферги никогда не говорил такого после матчей: «Это был наш худший день. И это определенно худший результат в моей карьере. Не думаю, что я проигрывал 1:6 даже как игрок. Я до сих пор не могу поверить в итоговый счет».

Дерби – отличный повод напомнить, как менялось положение команд в АПЛ в XXI веке. «Сити» появляется на графике только в сезоне-2002/03. Предыдущий сезон клуб провел в первом дивизионе (будущий Чемпионшип), который, кстати, выиграл и вернулся в элиту.

«Юнайтед» тотально доминировал до 2013-го – шесть титулов с начала века. После – бесконечные качели и только два вторых места (у Моуринью и Сульшера). «Сити» же наоборот разогнался после ухода Фергюсона – пять титулов с сезона-2013/14.

Даже несмотря на бешеный трофейный темп Гвардиолы, «Юнайтед» пока недосягаем, хоть и не выигрывал ничего с 2017-го.

Вместе с концом эпохи Фергюсона закончились и футболисты, игравшие за оба манчестерских клуба – последним был Карлос Тевес, который летом 2013-го ушел в «Ювентус». Санчо не в счет: у Джейдона ни одного матча за «Сити».

А кто остальные? Собрали всех после Второй мировой войны.

Появление Шмейхеля в «Ман Сити» выбесило Гари Невилла: перед матчем 2002 года капитан «МЮ» отказался пожимать руку и говорить с переметнувшимся вратарем. В интервью Manchester Evening News в 2018-м Невилл объяснил:

«Он покинул «Манчестер Юнайтед» в уже приличном возрасте (в 35 лет) и сказал, что или завершит карьеру, или уедет за границу. А потом вернулся и стал играть за «Сити».

Петер мог бы играть за нас еще 2-3 года, если бы было нужно. А в итоге у нас были постоянные проблемы с голкиперами, пока не пришел Ван Дер Сар».

Но есть и другая причина:

«Я никогда не обменивался рукопожатиями перед матчем. Если так нужно поручкаться, можно сделать это после матча, когда битва уже окончена, а перед игрой я старался максимально сконцентрироваться – и идея поболтать с игроком соперника перед свистком была не лучшим вариантом, это бы меня отвлекло.

Я не жал руку даже брату, когда он был капитаном «Эвертона». И это было вовсе не потому, что мне не нравится мой брат – у нас все в порядке, но только до и после матча».

Где-то здесь могла быть карточка еще одного футболиста. 31 августа 2008-го шейхи купили «Ман Сити», а 1 сентября попытались перехватить у «Юнайтед» Димитара Бербатова: перебили предложение по зарплате.

•‎ Последний прямой трансфер из «Сити» в «Юнайтед» – переход Тони Котона: в январе 1996-го вратарь перебрался в «МЮ», но не сыграл за новый клуб ни разу. Сейчас он работает скаутом вратарей в «МЮ».

•‎ А вот трансфер в обратную сторону состоялся в 1999-м: «Юнайтед» сначала отдал воспитанника Терри Кука в аренду соседу, а летом «Сити» выкупил игрока.

• Команды большую часть своей истории ‎находились на разных полюсах. Поэтому до Карлоса Тевеса в «Сити» оказывались футболисты «Юнайтед» на закате карьеры или воспитанники, не пригодившиеся клубу и не хотевшие уезжать из Манчестера.

«Сити» постепенно подбирается к «Юнайтед», но Патрис Эвра считает, что до настоящего величия еще далеко.

Возвращаемся в 2022-й – как дела у команд перед матчем?

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