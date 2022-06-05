Самые дорогие сделки с клубами в истории спорта: «Челси» уверенно первый, «Милан» врывается в топ-15

Считаем деньги.

«Челси» официально сменил владельца: клуб перешел от Романа Абрамовича к группе собственников во главе с Тоддом Боэли (и его компании Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Общая сумма инвестиций новых владельцев – 4,25 млрд фунтов (5,36 млрд долларов). Важно понимать, что она состоит из двух частей.

•‎ 2,5 млрд фунтов – плата за акции клуба.

•‎ 1,75 млрд фунтов – согласованная сумма вложения от новых собственников: эти деньги пойдут на развитие клуба.

Даже если считать только плату за акции, покупка «Челси» стала самой дорогой сделкой в истории спорта. Мы собрали топ-15.

• Тодд Боэли отметился не только покупкой «Челси», но и сделкой по «Доджерс»: до 2015-го Боэли работал в Guggenheim Baseball Management и до сих пор владеет 20% акций «Доджерс».

• Лидеры – американские франшизы, но так дорого вообще не продавали клубы НХЛ. Из футбола всего три продажи, и две из них – в 2022-м.

• В список не попали «Торонто Рэпторс» и «Мейпл Лифс»: хотя в их покупке фигурировали 1,3 млрд долларов, эту сумму заплатили за всю управляющую корпорацию Maple Leaf Sports & Entertainment.

• В списке сразу семь сделок за последние пять лет – и есть даже продажи из будущего. С «Миланом» все почти готово, а вот у «Минессоты» схема посложнее: Алекс Родригес и Марк Лор в прошлом году купили 20% акций, в этом году получат право выкупить еще 20%, а в 2023-м – еще 40%, став мажоритарными инвесторами.

Фото: East News/KEYSTONE/AP, GLYN KIRK/AFP