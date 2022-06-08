Буря в стакане
Блог

Разбираем тривелу: от бразильцев до Модрича, от истории – к физике и важности швов на мячах

почитать
Рикарду Куарежма Рикарду Куарежма
Эдер Ассис
Диди
Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
Роберто Карлос Роберто Карлос
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

На ЧМ-2010 гол Роберто Карлоса не случился бы.

«Челси» уверенно вел 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». А потом Лука Модрич подарил нам магию: вырезал внешней стороной стопы на Родриго – бразилец забил и перевел игру в экстра-тайм.

Рио Фердинанд был в восторге: «Из-за передачи Луки Модрича я потерял голос. Это незаконно. Я закричал: «Лука, Мука или как его там». Он феномен».

Партнерам тоже понравилось – вот слова юного Эдуардо Камавинга: «Модрич великолепен. Он делает такие передачи внешней стороной стопы, уф… если бы я попробовал это повторить, то сломал бы себе ноги».

Чудо-пас Модрича называется тривела.

Кажется, теперь именно Лука Модрич – настоящий король этого приема. Делал это и на Евро против Шотландии.

И в матче Суперкубка Испании с «Валенсией». 

Тривела – настолько привычный прием для Модрича, что он исполняет его даже на тренировках. 

Тем удивительнее, что Рафэль Бенитес запрещал Модричу использовать такой скилл, когда пришел в Мадрид в 2015-м – об этом потом писал The Guardian.

Видимо, это одна из причин, почему Бенитеса сняли уже через полгода. Зинедин Зидан наоборот разрешил творить: «Лука, у тебя есть свобода. И почаще играй внешней – это твоя фишка».

С французом соглашается экс-звезда «Мадрида» и главный колумнист Испании Хорхе Вальдано: «Чтобы быть истинным футболистом, нужно знать, чувствовать, нести ответственность, выделяться и поливать поле своим потом. Иными словами, нужно быть как Модрич. <...> Чтобы выделяться в футболе, нужно, например, использовать отличительный технический прием, такой как передача мяча внешней стороной стопы, да так естественно, будто это часть пешей прогулки».

Вспоминаем мастеров тривелы: бразилец, подаривший СССР «шведку», учитель Роберто Карлоса и Франц Беккенбауэр

У Модрича уже появились подражатели в «Реале»: Каземиро перестреливается с хорватом тривелами на тренировках, а Вини повторяет в матче. Неудивительно, что это именно бразильцы (об этом чуть позже). 

В комментариях Луку обычно сравнивают с Куарежмой – португальца ошибочно считают едва ли не создателем приема. Но это не так: в середине прошлого века удар внешней стороной стопы использовали, кажется, вообще все южноамериканцы – отсюда и две версии названия: trivela в португальском языке, tres dedos («три пальца») в испанском. А свидетели игры Артура Фриденрайха (чемпион Кубка Америки-1919 и 1922) утверждали, что бразилец умел подкручивать мяч так, что в полете он менял траекторию. 

Скорее правильная версия звучит так: тривела возникла где-то во дворах Южной Америки – у нее нет конкретного автора и точной даты, как и у большинства финтов.

В советской журналистике тривелу называли «ударом шведой» или просто «шведкой»: на ЧМ-1958 в Швеции лучший игрок турнира бразилец Диди показал всему миру фирменные штрафные. Стоит уточнить: по немногочисленным видео кажется, что удары бразильца больше похожи на наклбол Криштиану. Но пасы и удары внешней стороной стопы тоже были.

Диди повлиял не только на название в СССР, но и на культуру: удар с подкруткой drive shot в манге «Капитан Цубаса» придумали как раз под впечатлением от бразильца.

После Диди был Эдер – пушка страшная еще до Роберто Карлоса. Эдер не забил со штрафного Аргентине на чемпионате мира 1982, но удар был настолько эффектным, что ассоциируется с голом больше, чем реальный автор Зико.

В чемпионате Бразилии Эдер регулярно выдавал такие голы. Поэтому подготовку к штрафному с 35 метров комментатор сопровождал фразой «Внимание» – знал, что бразилец может попасть. 

Вы точно помните гол Роберто Карлоса Франции. Один из ведущих бразильских физиков Луис Фернандо Фонтанари писал: «Не верю, что когда-нибудь такое повторится».

Возможно, именно гол с такой траекторией и не повторят, но даже у самого Роберто есть еще парочка забитых, претендующих на номинацию «невозможный мяч». 

Например, вот такой.

Или гол прямым ударом с углового – «сухой лист». 

Закрутить в ворота можно и внутренней стороной стопы (с точки Карлоса это прекрасно делал Валерий Лобановский), но классическим принято считать удар шведой. 

В Европе тоже были мастера тривелы. Один из главных – Франц Беккенбауэр, который тоже умел забить штрафной шведой. 

В современном футболе тривела не ограничивается Модричем и Куарежмой – B/R Football даже собирал примеры от Поля Погба, Дани Алвеса, Деку, Нани и Месута Озила.

Польза приема: можно легко обмануть соперника и даже скрыть необычную анатомию ступней

Тривела – это не только красота. На самом деле навык очень полезный, и тут сразу несколько ракурсов. 

Первый объяснял Рикарду Куарежма: «Лучшее в передачах таким способом: защитник не знает, в какую сторону движется мяч». 

И не только защитник. Посмотрите, как дернулся Рэй Клеменс после удара Эдера в товарищеском матче Бразилии и Англии. Вратарю повезло. 

Голы Модрича «Валенсии» и Шотландии открывают вторую причину.

Лука не может пробить в ближний с рабочей: защитник накрывает ногу, вратарь держит угол, да и корпус нужно еще развернуть – все это драгоценное время. Единственная опция у хорвата – бить в дальний: или слабой левой (и все равно нужно перекладывать корпус) – или правой, но шведой.  

Тривела превратила почти бесперспективный момент в гол.

Это касается и безумных штрафных Эдера и Роберто Карлоса: можно бить с любой позиции.  

Самая удивительная причина – у Беккенбауэра. Оказывается, активно использовать тривеллу немца вынуждала анатомия. 

«В отличие от большинства людей, ступни которых развернуты наружу, мои смотрят внутрь, – рассказывал Франц в автобиографии. – Поэтому бить внешней стороной стопы мне было попросту удобнее – не приходилось выкручивать ногу».

Физика на примере удара Карлоса: мяч закручивается благодаря разнице давлений

Примеры Модрича, Карлоса и других показывает, что любые удары можно натренировать. А физика объясняет, как они работают.

И за тривелу, и за «сухой лист» с углового отвечает одно и то же физическое явление – эффект Магнуса. 

Эффект Магнуса – это склонность вращающегося движущегося шара отклоняться вбок, то есть в направлении, перпендикулярном как оси его вращения, так и направлению его движения.

Эффект получил название от физика Генриха Густава Магнуса из Берлинского университета, который в 1853 году измерил боковую силу на цилиндрах, вращающихся в воздушном потоке.

Но явление изучали и до Магнуса: за 200 лет до Магнуса Исаак Ньютон описал эффект, наблюдая за полетом теннисных мячей. Британский физик лорд Рэлей тоже обратил внимание на теннис: «...быстро вращающийся мяч, движущийся по воздуху, часто значительно отклоняется от вертикали». 

Вернемся к футболу. Если ударить по боковой части мяча скользящим движением по направлению к основанию, то получится закрученная траектория. Сначала мяч полетит по направлению удара, но из-за сопротивления воздуха начнет замедляться. Поскольку вращение в этот момент продолжается, воздух с одной стороны мяча будет двигаться быстрее, чем с другой. 

Быстро движущийся воздух оказывает меньшее давление, а медленно движущийся турбулентный воздух оказывает более высокое давление. В результате на мяч действует сила Магнуса, ее вектор направлен из области более высокого давления в область более низкого давления.

Все это приводит к тому, что мяч изменит направление и вильнет – а влево или вправо, зависит от того, в какую сторону мяча был нанесен первоначальный удар. Если бить в левую часть (как Эдер на ЧМ-1982), мяч вильнет вправо, если в правую – влево (это уже Роберто Карлос).

Роберто все контролировал – специально бил не в створ: надо было обогнуть стенку. 

«Навсегда запомнил ту рекламу за воротами, – вспоминал бразилец. – Я целился в букву А в слове La Poste – правда, когда я нанес удар, мяч был ооооочень далеко от моей цели. Даже болбой пытался увернуться от удара – он должен был доверять мне больше!»

На постановку удара у Карлоса ушел всего год. Неудивительно: он работал под четким контролем специалиста.

Для тривелы важна не только техника, но и мячи. В 2010-м Карлос точно не забил бы Франции

Причина контроля Карлоса – не только в годах тренировок, но и мяче. Эдер и Карлос, несмотря на разницу в 15 лет, забивали штрафные одним и тем же мячом «Танго»: 32 панели (20 правильных шестиугольников и 12 правильных пятиугольников). 

«Танго» был официальным мячом ЧМ с 1978-го по 1998-й – футболистам не приходилось подстраиваться под новые свойства. В Японии и Корее adidas представил новый «Фивернова», который тоже состоял из 32 панелей. А дальше начались эксперименты. 

«Тимгейст» состоял из 14 панелей, поэтому количество тройных стыков сократилось на 60% (с 60 до 24), общая длина соединительных линий – на 15% (с 400,5 см до 339,3 см). 

«Я до сих пор не нашел лучший способ бить по этому мячу, – говорил в начале июня 2006-го Роберто Карлос. – Он очень легкий, и его полет совершенно отличается от того, что было раньше. Кажется, будто мяч вообще пластмассовый».

При этом adidas утверждал, что «Тимгейст» в три раза точнее предыдущих моделей, но не предоставил данные исследований. 

Лучше всего эффект Магнуса можно было заметить в 2010-м. Официальный мяч чемпионата мира в ЮАР «Джабулани» в пресс-релизах был заявлен как «мяч идеальной круглой формы» с новой технологией Grip’n’Groove: поверхность текстурирована бороздками, которые улучшают аэродинамику мяча. 

Оказалось, что это делает только хуже. На неуправляемый мяч сначала пожаловались вратари.

Форвардам тоже не нравился новый мяч. Вот слова Луиса Фабиано: «Эти мячи очень странные. Они настолько неожиданно меняют направление, что это просто невероятно. Кажется, будто этими мячами кто-то управляет». 

Несколько исследований показали, что аэродинамика и возможность закручивать мяч зависит напрямую от швов – именно поэтому обычным гладким пляжным мячом невозможно управлять, даже если он будет достаточно тяжелым: он ведет себя непредсказуемо.

В работе Ж. Буша из Массачусетского технологического института (она написана в 2013-м) провели эксперимент: даже обычная полоска резины, надетая на пляжный мяч, исправляла положение – он начинал вести себя согласно эффекту Магнуса.

Кроме того, швы создают турбулентность (вихри) вокруг мяча, которые стабилизируют мяч в большем диапазоне скоростей.

В исследовании 2014 года Такеши Асаи с коллегами сравнил «Джабулани», «Бразуку» – официальный мяч ЧМ в Бразилии – и обычный мяч с 32 панелями. Несмотря на схожее количество панелей (8 у «Джабулани», 6 у «Бразуки»), аэродинамика отличалась. 

При скорости полета 20 м/с мяч ЧМ-2010 начинало водить. Чем больше черное пятно, тем сильнее влияет подъемная и боковая силы. 

A и B – разные положения мяча (то есть какой стороной повернут перед ударом).

При 30 м/с полет «Джабулани» в положении B вообще становился рандомным – футболисты не зря ругались на мяч.

Один из выводов исследования: возможность контролировать мяч напрямую связана со швами на мяче. Во-первых, их толщиной (исследование, где все посчитали): у «Джабулани» 0,48 мм, у «Бразуки» – 1,56 мм; у обычного – 1,08 мм. Во-вторых, общей протяженностью швов: 203 см, 327 см и 405 см соответственно. 

Несмотря на еще меньшее количество панелей, «Бразука» был похож на классический «Танго» – и вел себя соответствующе

Производитель понял, что иногда лучше завязать с экспериментами.

«В наше время, когда вполне возможно изготовить идеально гладкий мяч, производители предпочитают не делать этого по очевидной причине: мяч будет изгибаться в более широком диапазоне параметров», – делают вывод в исследовании Буша. 

Так что ждем новых чудес от Модрича.

Анатомия того самого гола Роберто Карлоса: мощнейшие бедра (66-68 см в обхвате!), эффект Магнуса и чудо

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; Gettyimages.ru/Lutz Bongarts; globallookpress.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные