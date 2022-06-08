Разбираем тривелу: от бразильцев до Модрича, от истории – к физике и важности швов на мячах

На ЧМ-2010 гол Роберто Карлоса не случился бы.

«Челси» уверенно вел 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». А потом Лука Модрич подарил нам магию: вырезал внешней стороной стопы на Родриго – бразилец забил и перевел игру в экстра-тайм.

Рио Фердинанд был в восторге: «Из-за передачи Луки Модрича я потерял голос. Это незаконно. Я закричал: «Лука, Мука или как его там». Он феномен».

Партнерам тоже понравилось – вот слова юного Эдуардо Камавинга: «Модрич великолепен. Он делает такие передачи внешней стороной стопы, уф… если бы я попробовал это повторить, то сломал бы себе ноги».

Чудо-пас Модрича называется тривела.

Кажется, теперь именно Лука Модрич – настоящий король этого приема. Делал это и на Евро против Шотландии.

И в матче Суперкубка Испании с «Валенсией».

Тривела – настолько привычный прием для Модрича, что он исполняет его даже на тренировках.

Тем удивительнее, что Рафэль Бенитес запрещал Модричу использовать такой скилл, когда пришел в Мадрид в 2015-м – об этом потом писал The Guardian.

Видимо, это одна из причин, почему Бенитеса сняли уже через полгода. Зинедин Зидан наоборот разрешил творить: «Лука, у тебя есть свобода. И почаще играй внешней – это твоя фишка».

С французом соглашается экс-звезда «Мадрида» и главный колумнист Испании Хорхе Вальдано: «Чтобы быть истинным футболистом, нужно знать, чувствовать, нести ответственность, выделяться и поливать поле своим потом. Иными словами, нужно быть как Модрич. <...> Чтобы выделяться в футболе, нужно, например, использовать отличительный технический прием, такой как передача мяча внешней стороной стопы, да так естественно, будто это часть пешей прогулки».

Вспоминаем мастеров тривелы: бразилец, подаривший СССР «шведку», учитель Роберто Карлоса и Франц Беккенбауэр

У Модрича уже появились подражатели в «Реале»: Каземиро перестреливается с хорватом тривелами на тренировках, а Вини повторяет в матче. Неудивительно, что это именно бразильцы (об этом чуть позже).

В комментариях Луку обычно сравнивают с Куарежмой – португальца ошибочно считают едва ли не создателем приема. Но это не так: в середине прошлого века удар внешней стороной стопы использовали, кажется, вообще все южноамериканцы – отсюда и две версии названия: trivela в португальском языке, tres dedos («три пальца») в испанском. А свидетели игры Артура Фриденрайха (чемпион Кубка Америки-1919 и 1922) утверждали, что бразилец умел подкручивать мяч так, что в полете он менял траекторию.

Скорее правильная версия звучит так: тривела возникла где-то во дворах Южной Америки – у нее нет конкретного автора и точной даты, как и у большинства финтов.

В советской журналистике тривелу называли «ударом шведой» или просто «шведкой»: на ЧМ-1958 в Швеции лучший игрок турнира бразилец Диди показал всему миру фирменные штрафные. Стоит уточнить: по немногочисленным видео кажется, что удары бразильца больше похожи на наклбол Криштиану. Но пасы и удары внешней стороной стопы тоже были.

Диди повлиял не только на название в СССР, но и на культуру: удар с подкруткой drive shot в манге «Капитан Цубаса» придумали как раз под впечатлением от бразильца.

После Диди был Эдер – пушка страшная еще до Роберто Карлоса. Эдер не забил со штрафного Аргентине на чемпионате мира 1982, но удар был настолько эффектным, что ассоциируется с голом больше, чем реальный автор Зико.

В чемпионате Бразилии Эдер регулярно выдавал такие голы. Поэтому подготовку к штрафному с 35 метров комментатор сопровождал фразой «Внимание» – знал, что бразилец может попасть.

Вы точно помните гол Роберто Карлоса Франции. Один из ведущих бразильских физиков Луис Фернандо Фонтанари писал: «Не верю, что когда-нибудь такое повторится».

Возможно, именно гол с такой траекторией и не повторят, но даже у самого Роберто есть еще парочка забитых, претендующих на номинацию «невозможный мяч».

Например, вот такой.

Или гол прямым ударом с углового – «сухой лист».

Закрутить в ворота можно и внутренней стороной стопы (с точки Карлоса это прекрасно делал Валерий Лобановский), но классическим принято считать удар шведой.

В Европе тоже были мастера тривелы. Один из главных – Франц Беккенбауэр, который тоже умел забить штрафной шведой.

В современном футболе тривела не ограничивается Модричем и Куарежмой – B/R Football даже собирал примеры от Поля Погба, Дани Алвеса, Деку, Нани и Месута Озила.

Польза приема: можно легко обмануть соперника и даже скрыть необычную анатомию ступней

Тривела – это не только красота. На самом деле навык очень полезный, и тут сразу несколько ракурсов.

Первый объяснял Рикарду Куарежма: «Лучшее в передачах таким способом: защитник не знает, в какую сторону движется мяч».

И не только защитник. Посмотрите, как дернулся Рэй Клеменс после удара Эдера в товарищеском матче Бразилии и Англии. Вратарю повезло.

Голы Модрича «Валенсии» и Шотландии открывают вторую причину.

Лука не может пробить в ближний с рабочей: защитник накрывает ногу, вратарь держит угол, да и корпус нужно еще развернуть – все это драгоценное время. Единственная опция у хорвата – бить в дальний: или слабой левой (и все равно нужно перекладывать корпус) – или правой, но шведой.

Тривела превратила почти бесперспективный момент в гол.

Это касается и безумных штрафных Эдера и Роберто Карлоса: можно бить с любой позиции.

Самая удивительная причина – у Беккенбауэра. Оказывается, активно использовать тривеллу немца вынуждала анатомия.

«В отличие от большинства людей, ступни которых развернуты наружу, мои смотрят внутрь, – рассказывал Франц в автобиографии. – Поэтому бить внешней стороной стопы мне было попросту удобнее – не приходилось выкручивать ногу».

Физика на примере удара Карлоса: мяч закручивается благодаря разнице давлений

Примеры Модрича, Карлоса и других показывает, что любые удары можно натренировать. А физика объясняет, как они работают.

И за тривелу, и за «сухой лист» с углового отвечает одно и то же физическое явление – эффект Магнуса.

Эффект Магнуса – это склонность вращающегося движущегося шара отклоняться вбок, то есть в направлении, перпендикулярном как оси его вращения, так и направлению его движения.

Эффект получил название от физика Генриха Густава Магнуса из Берлинского университета, который в 1853 году измерил боковую силу на цилиндрах, вращающихся в воздушном потоке.

Но явление изучали и до Магнуса: за 200 лет до Магнуса Исаак Ньютон описал эффект, наблюдая за полетом теннисных мячей. Британский физик лорд Рэлей тоже обратил внимание на теннис: «...быстро вращающийся мяч, движущийся по воздуху, часто значительно отклоняется от вертикали».

Вернемся к футболу. Если ударить по боковой части мяча скользящим движением по направлению к основанию, то получится закрученная траектория. Сначала мяч полетит по направлению удара, но из-за сопротивления воздуха начнет замедляться. Поскольку вращение в этот момент продолжается, воздух с одной стороны мяча будет двигаться быстрее, чем с другой.

Быстро движущийся воздух оказывает меньшее давление, а медленно движущийся турбулентный воздух оказывает более высокое давление. В результате на мяч действует сила Магнуса, ее вектор направлен из области более высокого давления в область более низкого давления.

Все это приводит к тому, что мяч изменит направление и вильнет – а влево или вправо, зависит от того, в какую сторону мяча был нанесен первоначальный удар. Если бить в левую часть (как Эдер на ЧМ-1982), мяч вильнет вправо, если в правую – влево (это уже Роберто Карлос).

Роберто все контролировал – специально бил не в створ: надо было обогнуть стенку.

«Навсегда запомнил ту рекламу за воротами, – вспоминал бразилец. – Я целился в букву А в слове La Poste – правда, когда я нанес удар, мяч был ооооочень далеко от моей цели. Даже болбой пытался увернуться от удара – он должен был доверять мне больше!»

На постановку удара у Карлоса ушел всего год. Неудивительно: он работал под четким контролем специалиста.

Для тривелы важна не только техника, но и мячи. В 2010-м Карлос точно не забил бы Франции

Причина контроля Карлоса – не только в годах тренировок, но и мяче. Эдер и Карлос, несмотря на разницу в 15 лет, забивали штрафные одним и тем же мячом «Танго»: 32 панели (20 правильных шестиугольников и 12 правильных пятиугольников).

«Танго» был официальным мячом ЧМ с 1978-го по 1998-й – футболистам не приходилось подстраиваться под новые свойства. В Японии и Корее adidas представил новый «Фивернова», который тоже состоял из 32 панелей. А дальше начались эксперименты.

«Тимгейст» состоял из 14 панелей, поэтому количество тройных стыков сократилось на 60% (с 60 до 24), общая длина соединительных линий – на 15% (с 400,5 см до 339,3 см).

«Я до сих пор не нашел лучший способ бить по этому мячу, – говорил в начале июня 2006-го Роберто Карлос. – Он очень легкий, и его полет совершенно отличается от того, что было раньше. Кажется, будто мяч вообще пластмассовый».

При этом adidas утверждал , что «Тимгейст» в три раза точнее предыдущих моделей, но не предоставил данные исследований.

Лучше всего эффект Магнуса можно было заметить в 2010-м. Официальный мяч чемпионата мира в ЮАР «Джабулани» в пресс-релизах был заявлен как «мяч идеальной круглой формы» с новой технологией Grip’n’Groove: поверхность текстурирована бороздками, которые улучшают аэродинамику мяча.

Оказалось, что это делает только хуже. На неуправляемый мяч сначала пожаловались вратари.

Форвардам тоже не нравился новый мяч. Вот слова Луиса Фабиано: «Эти мячи очень странные. Они настолько неожиданно меняют направление, что это просто невероятно. Кажется, будто этими мячами кто-то управляет».

Несколько исследований показали, что аэродинамика и возможность закручивать мяч зависит напрямую от швов – именно поэтому обычным гладким пляжным мячом невозможно управлять, даже если он будет достаточно тяжелым: он ведет себя непредсказуемо.

В работе Ж. Буша из Массачусетского технологического института (она написана в 2013-м) провели эксперимент: даже обычная полоска резины, надетая на пляжный мяч, исправляла положение – он начинал вести себя согласно эффекту Магнуса.

Кроме того, швы создают турбулентность (вихри) вокруг мяча, которые стабилизируют мяч в большем диапазоне скоростей.

В исследовании 2014 года Такеши Асаи с коллегами сравнил «Джабулани», «Бразуку» – официальный мяч ЧМ в Бразилии – и обычный мяч с 32 панелями. Несмотря на схожее количество панелей (8 у «Джабулани», 6 у «Бразуки»), аэродинамика отличалась.

При скорости полета 20 м/с мяч ЧМ-2010 начинало водить. Чем больше черное пятно, тем сильнее влияет подъемная и боковая силы.

A и B – разные положения мяча (то есть какой стороной повернут перед ударом).

При 30 м/с полет «Джабулани» в положении B вообще становился рандомным – футболисты не зря ругались на мяч.

Один из выводов исследования: возможность контролировать мяч напрямую связана со швами на мяче. Во-первых, их толщиной ( исследование, где все посчитали ): у «Джабулани» 0,48 мм, у «Бразуки» – 1,56 мм; у обычного – 1,08 мм. Во-вторых, общей протяженностью швов: 203 см, 327 см и 405 см соответственно.

Несмотря на еще меньшее количество панелей, «Бразука» был похож на классический «Танго» – и вел себя соответствующе.

Производитель понял, что иногда лучше завязать с экспериментами.

«В наше время, когда вполне возможно изготовить идеально гладкий мяч, производители предпочитают не делать этого по очевидной причине: мяч будет изгибаться в более широком диапазоне параметров», – делают вывод в исследовании Буша.

Так что ждем новых чудес от Модрича.