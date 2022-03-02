Посчитали всех иностранных игроков РПЛ. Больше всего бразильцев, в топе за все время – Украина

26 февраля РПЛ вернулась после зимнего перерыва. К возобновлению чемпионата мы посчитали всех легионеров в лиге. К весенной части чемпионата подошли представители 45 стран.

Соотношение иностранных игроков и россиян выглядит так. Легионеров – ровно треть.

Самое большое представительство у Бразилии. Мы готовили пост до старта первого тура после возвращения – Юри Алберто уже успел забить за «Зенит».

Топ легионеров за все время. Отрыв украинцев – колоссальный.

Фото: fc-zenit.ru