«Вместе мы – последний форпост футбола». Мощный протест фанов АИК против ФИФА

«Так продолжим бороться!»

Перфоманс из Швеции: протест фанатов АИК против коммерциализации футбола перед открытием очередного чемпионата.

Согласитесь, масштабно.

«Вместе мы – последний форпост футбола». Фаны АИК против ФИФА, УЕФА и ВАР

Шведские тифози оставили послание на огромном полотне, растянутом перед игрой с «Вестеросом»:

«В маленькой стране на севере Европы, где битва еще не закончилась…

Здесь, на родине шведского футбола. Уникальная история оказалась под угрозой.

За пределами Швеции современный футбол эффективно подчинил себе весь мир.

Но весь ли мир? Нет! Один небольшой регион все еще сопротивляется захватчикам, окруженный тлеющими руинами современного футбола.

Так продолжим бороться! Потому что в Швеции, где битва никогда не заканчивается, каждый матч – это новая история, которую нужно написать. Вместе мы последний форпост футбола, за который стоит умереть!»

Ух!

Рассмотрим детали. Слева – тот самый форпост, на который наступают корабли: УЕФА, ФИФА, ВАР и бесконечных денег.

А вот и само послание.

Со скамейки смотрелось просто невероятно.

Эпично!

***

АИК – один из самых титулованных клубов Швеции: выигрывал чемпионат 13 раз, последний еще в 2018-м. Восемь титулов взяли до 1937-го. Самый необычный чемпионский сезон – 1998-й: чемпион забил меньше всех в чемпионате. Мы погружались в историю той кампании .

Несмотря на кризис, у стокгольмского АИК много фанатов по всей Швеции. И они считаются одними из ярчайших в Европе.

Перед матчем «Вестеросом», конечно, жгли файеры.

Было много дыма.

Стокгольм захлестнула желто-черная волна.

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В итоге на стадион пришло 36 тысяч человек.

Но и это не предел: впереди игра с «Броммапойкарной», столичное дерби. Билетов почти не осталось.

Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press