«Спасибо, Франц!» «Бавария» душевно провожает Беккенбауэра

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Мир прощается с великим Францем Беккенбауэром.

«Бавария» делает это по-особенному, родной клуб просто не мог иначе. За несколько часов до матча с «Хоффенхаймом» состоялась поминальная служба на «Альянц Арене».

На мозаике стадиона огромная фраза: «Спасибо, Франц!»

Мюнхен окрасился в красный в память о легенде.

На табло слова благодарности. С тремя фото разных эпох.

Их объединяет Беккенбауэр. Вот он еще талантливый юноша, потом великий чемпион.

Спасибо, Франц.

На разогрев перед игрой футболисты «Баварии» вышли в специальных майках с пятым номером на спине.

Сейчас №5 у «Баварии» нет, последним под ним играл Бенжамен Павар, он уже в «Интере».

Да это и не имеет значения, ведь под пятеркой на спине останется именно Беккенбауэр. Навсегда.

Перед южной трибуной висело черное знамя с надписью: «Фигура света отправляется в последний путь – покойся с миром, император!»

Игроки почтили память Франца минутой молчания.

«На стадионе будет очень эмоционально, – понимал Томас Тухель. – Я встречался с ним всего два раза. Что бросалось в глаза, так это его открытость и дружелюбие. Вы чувствовали, что хорошо его знаете. Он затронул сердца людей и эмоционально тронул их.

Это была его аура, его характер. То, чего он достиг, было невероятным. Он заслуживает величайшего уважения».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Sebastian Widmann; Peter Kneffel, Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press