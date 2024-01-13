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«Спасибо, Франц!» «Бавария» душевно провожает Беккенбауэра

Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
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🥺

Мир прощается с великим Францем Беккенбауэром. 

«Бавария» делает это по-особенному, родной клуб просто не мог иначе. За несколько часов до матча с «Хоффенхаймом» состоялась поминальная служба на «Альянц Арене».

На мозаике стадиона огромная фраза: «Спасибо, Франц!»

Мюнхен окрасился в красный в память о легенде. 

На табло слова благодарности. С тремя фото разных эпох. 

Их объединяет Беккенбауэр. Вот он еще талантливый юноша, потом великий чемпион.

Спасибо, Франц.

На разогрев перед игрой футболисты «Баварии» вышли в специальных майках с пятым номером на спине. 

Сейчас №5 у «Баварии» нет, последним под ним играл Бенжамен Павар, он уже в «Интере».  

Да это и не имеет значения, ведь под пятеркой на спине останется именно Беккенбауэр. Навсегда. 

Перед южной трибуной висело черное знамя с надписью: «Фигура света отправляется в последний путь – покойся с миром, император!»

Игроки почтили память Франца минутой молчания. 

«На стадионе будет очень эмоционально, – понимал Томас Тухель. –  Я встречался с ним всего два раза. Что бросалось в глаза, так это его открытость и дружелюбие. Вы чувствовали, что хорошо его знаете. Он затронул сердца людей и эмоционально тронул их. 

Это была его аура, его характер. То, чего он достиг, было невероятным. Он заслуживает величайшего уважения».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Sebastian Widmann; Peter Kneffel, Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

5 комментариев
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лучше чем написали болельщики, сказать невозможно.. ПОКОЙСЯ С МИРОМ, КАЙЗЕР...
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Более-менее помню и смотрел ЧМ 1990 года в Италии (14 лет). Классный состав Германии/ФРГ собрался (болел за них) - Маттеус, Бреме, Клинсман, Фёллер и во главе с кайзером Францем. Всегда буду помнить, светлая память.
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Сколько легенд и кумиров уже ушло. Марадона, Пеле, Франц, Кобе, очень жаль конечно
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Спасибо, Франц! От ленинградских болельщиков футбола.
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Красиво проводили, по-другому и быть не могло.
И да, "Lichtgestalt" правильнее перевести как "светлый образ". Это из поэзии.
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