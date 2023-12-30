«Сити» показал все трофеи, которые выиграл за календарный год. Впечатляет 😍

Фотография, заряженная на победы.

«Манчестер Сити» вернулся с победного клубного чемпионата мира и перед матчем с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) выставил на «Этихаде» все трофеи, которые завоевал в этом году.

Тут и трофей Премьер-лиги, и Кубок Англии, и кубок ЛЧ, и Суперкубок УЕФА, и добавившийся в декабре трофей с клубного чемпионата мира.

🏆 Заряженный блеском трофеев «Сити» без проблем укатал «Шеффилд Юнайтед». Счет 2:0 выглядит скромным, но в какой-то момент команда Пепа Гвардиолы владела мячом больше 85% времени (закончили с владением 82%).

🏆 «Ман Сити» провел календарный год без единого домашнего поражения во всех турнирах. Последнее поражение случилось еще в ноябре 2022-го от «Брентфорда». С тех пор – только три ничьи («Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас»). Еще одно достижение Гвардиолы!

🏆 И, что самое главное, «Сити» не хочет останавливаться. Слово Родри:

«Мы стали чемпионами всего возможного. Это невероятно! Мы хотим повторить!»

Сейчас «Манчестер» идет на третьем месте в АПЛ, отставая от первого на два очка. Зато вернулся Кевин де Брюйне – на «Шеффилд» бельгиец уже попал в заявку и разминался, хоть на поле и не вышел. Да, из Кубка Лиги уже вылетели, но в ЛЧ и Кубке Англии шансы неплохие.

Повторят фотографию в декабре 2024-го?

Фото: eastnews.ru/Dave Thompson; Conor Molloy/Global Look Press