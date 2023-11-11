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✨ Магия Рождества на стадионе «Униона». Та самая традиция!

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Прекрасно каждый год.

Берлинский «Унион» в канун Рождества – это всегда магические фотографии со стадиона.

28 с половиной тысяч болельщиков на трибунах.

И на поле.

Все – с горящими свечами.

А в сумме – завораживающее.

Конечно, тут оркестр – для атмосферы и рождественских песенок.

А в сумме – общее счастье.

 

Традицию пришлось останавливать в пару ковидных лет, но вот уже второй раз после – общий сбор.

Мы уже не раз рассказывали, почему именно стадион «Униона» (тот самый, где в итоге не было ЛЧ, хотя команда была) – центр берлинской рождественской магии.

Этой традиции уже больше 20 лет, местный фан-клуб Alt-Unioner запустил ее в 2003-м – когда «Унион» страдал внизу второй Бундеслиги. Встреча со свечами нужна была, чтобы хоть перед Рождеством уйти со стадиона в хорошем настроении.

Он первым принес печенье, глинтвейн – и создал этот вайб.

Со временем клуб подхватил идею, стал организовывать все сам. Когда желающих стало больше, чем мест на арене, начали продавать билеты – с 2013-го. И все разлетается моментально.

Потому что каждый хочет кусочек рождественского чуда.

А еще чудо – песики в нашем проекте Андердоги. Вы можете помочь этим очаровательным собакам

Фото: AFP/CHRISTOPH SOEDER

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