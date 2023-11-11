✨ Магия Рождества на стадионе «Униона». Та самая традиция!
Прекрасно каждый год.
Берлинский «Унион» в канун Рождества – это всегда магические фотографии со стадиона.
28 с половиной тысяч болельщиков на трибунах.
И на поле.
Все – с горящими свечами.
А в сумме – завораживающее.
Конечно, тут оркестр – для атмосферы и рождественских песенок.
А в сумме – общее счастье.
Традицию пришлось останавливать в пару ковидных лет, но вот уже второй раз после – общий сбор.
Мы уже не раз рассказывали, почему именно стадион «Униона» (тот самый, где в итоге не было ЛЧ, хотя команда была) – центр берлинской рождественской магии.
Этой традиции уже больше 20 лет, местный фан-клуб Alt-Unioner запустил ее в 2003-м – когда «Унион» страдал внизу второй Бундеслиги. Встреча со свечами нужна была, чтобы хоть перед Рождеством уйти со стадиона в хорошем настроении.
Он первым принес печенье, глинтвейн – и создал этот вайб.
Со временем клуб подхватил идею, стал организовывать все сам. Когда желающих стало больше, чем мест на арене, начали продавать билеты – с 2013-го. И все разлетается моментально.
Потому что каждый хочет кусочек рождественского чуда.
А еще чудо – песики в нашем проекте Андердоги. Вы можете помочь этим очаровательным собакам
Фото: AFP/CHRISTOPH SOEDER