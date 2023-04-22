21 комментарий

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Грусть «Арсенала» после камбэка. Этих 3:3 мало для чемпионской гонки

Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Саутгемптон Саутгемптон
Арсенал Арсенал
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Александр Зинченко Александр Зинченко
Футбол Футбол

Третья потеря подряд.

«Арсенал» потерял очки третий тур подряд. До этого, с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», сами теряли преимущество, теперь отыграли два мяча у «Саутгемптона», но итог один: лишь три очка за три тура.

Из-за этого «Манчестер Сити» в виртуальной таблице уже выше: «Арсенал» сейчас впереди на пять очков, но у «Сити» две игры в запасе.

Еще по ходу игры в трансляции мелькнул защитник Вильям Салиба – он травмирован, не может помочь. Без него за три тура «Арсенал» пропустил семь.

Когда за пару минут лондонцы  превратили 1:3 в 3:3, вспыхнула надежда. Капитан Мартин Эдегор сам забил второй мяч и вот так заряжал.

Букайо Сака сравнял на 90-й, но за восемь добавленных «Арсенал» не забил четвертый.

Во многих других ситуациях такой камбэк осчастливил команду, которая спаслась – но для «Арсенала» это все равно разочарование.

Конечно, одно очко – хоть какой-то плюс, но этого не ощутить.

Парадокс, но грустят в итоге обе команды. Наверняка «Саутгемптон» бы был рад заполучить балл в игре с лидером, но когда вот так упускаешь преимущество в два мяча – совсем другое отношение.

Эмоции «Арсенала» сходятся: и на первом плане, и на фоне.

Их умножают и фанаты.

Такая важная потеря очков случилась дома на «Эмирейтс».

Особенно разбитым выглядел Аарон Рэмсдейл – матч начался с его результативной ошибки.

Объяснимо. Хоть он потом и спасал.

Мартин Эдегор выложился в концовке, но усилий капитана не хватило.

Вот такой он понурый.

Микель Артета отреагировал однозначно: «Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили. Однако за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо». 

«Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать, – считает тренер. – Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их».

\

Артета погрустил и пошел утешать своих парней.

Да, еще правда не все потеряно: впереди шесть туров, а «Сити» впереди пока только по потерянным очкам, которые еще нужно набрать в реальности.

Движение чемпионской гонки очевидно: «Арсенал» растерял уверенный отрыв. Теперь главное, что лондонцы могут и хотят сделать – остановить «Сити»  лично, на «Этихаде» 26 апреля, в среду.

Победа там перевернула бы гонку обратно в пользу «Арсенала».

Чемпионская гонка во всех деталях. Сохраните себе эту ссылку, чтобы ничего не упустить

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

«Арсенал» упустит титул?
3703 голосa
Да, «Сити» не отдаст
79%
Манчестер Сити
Нет, «Арсенал» выживет
21%
Арсенал

21 комментарий

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gninnur esrever*
Ответ Rio de Janeiro
В среду матч АПЛ по ожиданиям у многих будет значимее финала нынешней ЛЧ
какие там могут ожидания, кроме забьет холанд три или четыре..
+17
-2
+15
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Rio de Janeiro
В среду матч АПЛ по ожиданиям у многих будет значимее финала нынешней ЛЧ
+14
-6
+8
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gninnur esrever*
Кубок по обосранным штанишкам навечно в клубном музее.
+7
-1
+6
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#SharkTeam
Ответ Overkiller
"«Арсенал» сейчас впереди на пять очков, но у «Сити» две игры в запасе." Это как? 1 Арсенал 31 74 2 Манчестер Сити 30 70
спортс все никак не обновит таблицу
+4
0
+4
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василий иванов
Ответ Overkiller
"«Арсенал» сейчас впереди на пять очков, но у «Сити» две игры в запасе." Это как? 1 Арсенал 31 74 2 Манчестер Сити 30 70
прибавляешь одну игру и одно очко Арсеналу, магия!
+4
0
+4
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Vermont Bulatkin
Ответ Ready2riot
Мечтатель во мне верит в сказку, реалист вещает что серебро - наш нынешний максимум. Хочу чтобы сказочник был прав 🌚
По-моему все было в руках,а точнее в ногах Арсенала,сами просрали заметную разницу не с самыми крутыми соперниками,так можно вечно говорить что серебро это максимум,понятно что Сити как организм крепче и ресурснее,но отрыв был приличный.
+3
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Benner
Ответ Karl Franz F. Brandt
Почему все хоронят ’Арсенал’? Отрыв пять очков. ’Сити’ тоже может потерять очки. К тому же, у них две игры с ’Реалом’. Я бы слил на месте Пепа эти игры с испанцами, всё равно нет шансов. Нужно думать над титулами внутренними.
У Сити нет шансов с реалом? Смешно
+2
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faaakkkeee
Ответ Karl Franz F. Brandt
Почему все хоронят ’Арсенал’? Отрыв пять очков. ’Сити’ тоже может потерять очки. К тому же, у них две игры с ’Реалом’. Я бы слил на месте Пепа эти игры с испанцами, всё равно нет шансов. Нужно думать над титулами внутренними.
Сити проедет катком по сливочному изделию, это же очевидно.
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Сергей Ёкотин
Ответ Karl Franz F. Brandt
Почему все хоронят ’Арсенал’? Отрыв пять очков. ’Сити’ тоже может потерять очки. К тому же, у них две игры с ’Реалом’. Я бы слил на месте Пепа эти игры с испанцами, всё равно нет шансов. Нужно думать над титулами внутренними.
Так вроде с внутренними титулами в последние годы всё норм, может стоит всё-таки замахнуться и на большее, не сваливаться до уровня Баварии?
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avolida
Ответ Karl Franz F. Brandt
Почему все хоронят ’Арсенал’? Отрыв пять очков. ’Сити’ тоже может потерять очки. К тому же, у них две игры с ’Реалом’. Я бы слил на месте Пепа эти игры с испанцами, всё равно нет шансов. Нужно думать над титулами внутренними.
Ну по факту хоронят пока что, игра в обороне оставляет желать лучшего. С атакой то в порядке все. Минимум по 2 мяча отгружаем в каждой игре.

Выбыл Салиба и система сломалась. Парти тратит много сил на подстраховку Габриэля и Холдинга, из-за чего теряет центр поля довольно часто. Без француза даже Габриэль выглядит хуже. Не говоря уже о Холдинге, но тот играет на своем уровне, как может.
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SLEVIN
Ответ faaakkkeee
Рады за тебя и твой клуб "нытиков за 30", достойный кубок у вас. У "Арсенала" тоже есть "вечные" кубки в музее. Например, золотой кубок АПЛ. Каждому своё, как говорится, но ты не расстраивайся.
нашел чем гордится. заслугами 20й давности
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faaakkkeee
Ответ gninnur esrever*
Кубок по обосранным штанишкам навечно в клубном музее.
Рады за тебя и твой клуб "нытиков за 30", достойный кубок у вас. У "Арсенала" тоже есть "вечные" кубки в музее. Например, золотой кубок АПЛ. Каждому своё, как говорится, но ты не расстраивайся.
0
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$-AGROHIM-$
Ответ Rio de Janeiro
В среду матч АПЛ по ожиданиям у многих будет значимее финала нынешней ЛЧ
всю пенсию на Сити
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Джейме Ланнистер
Дауна на воротах надо отправить обратно в чемпионшип. Спас очко с ливером, 4 очка слил ВХ и сотоном привозил.
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Кактус Каким
Отлично 🤣🤣🤣
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h4ww7xkqkz
Набрать 3 очках в 3 важнейших играх -это надо очень постараться,особенно в сегодняшней игре.Забудьте про чемпионство,можно просто досмотреть сезон для интереса.Арсенал сам себе проткнул колеса.
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avolida
Посмотрю 26 числа, чего стоит мой нынешний Арсенал. Результат важен однозначно, но главное, чтобы не было стыдно как за второй тайм на Энфилде. Это были самые позорные 45 минут этого сезона. Надо играть на победу.
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Karl Franz F. Brandt
Почему все хоронят ’Арсенал’? Отрыв пять очков.
’Сити’ тоже может потерять очки.
К тому же, у них две игры с ’Реалом’.
Я бы слил на месте Пепа эти игры с испанцами, всё равно нет шансов.
Нужно думать над титулами внутренними.
+2
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$-AGROHIM-$
убогие
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Ready2riot
Мечтатель во мне верит в сказку, реалист вещает что серебро - наш нынешний максимум. Хочу чтобы сказочник был прав 🌚
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