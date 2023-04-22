21 комментарий

Грусть «Арсенала» после камбэка. Этих 3:3 мало для чемпионской гонки
Третья потеря подряд.
«Арсенал» потерял очки третий тур подряд. До этого, с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», сами теряли преимущество, теперь отыграли два мяча у «Саутгемптона», но итог один: лишь три очка за три тура.
Из-за этого «Манчестер Сити» в виртуальной таблице уже выше: «Арсенал» сейчас впереди на пять очков, но у «Сити» две игры в запасе.
Еще по ходу игры в трансляции мелькнул защитник Вильям Салиба – он травмирован, не может помочь. Без него за три тура «Арсенал» пропустил семь.
Когда за пару минут лондонцы превратили 1:3 в 3:3, вспыхнула надежда. Капитан Мартин Эдегор сам забил второй мяч и вот так заряжал.
Букайо Сака сравнял на 90-й, но за восемь добавленных «Арсенал» не забил четвертый.
Во многих других ситуациях такой камбэк осчастливил команду, которая спаслась – но для «Арсенала» это все равно разочарование.
Конечно, одно очко – хоть какой-то плюс, но этого не ощутить.
Парадокс, но грустят в итоге обе команды. Наверняка «Саутгемптон» бы был рад заполучить балл в игре с лидером, но когда вот так упускаешь преимущество в два мяча – совсем другое отношение.
Эмоции «Арсенала» сходятся: и на первом плане, и на фоне.
Их умножают и фанаты.
Такая важная потеря очков случилась дома на «Эмирейтс».
Особенно разбитым выглядел Аарон Рэмсдейл – матч начался с его результативной ошибки.
Объяснимо. Хоть он потом и спасал.
Мартин Эдегор выложился в концовке, но усилий капитана не хватило.
Вот такой он понурый.
Микель Артета отреагировал однозначно: «Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили. Однако за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо».
«Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать, – считает тренер. – Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их».
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Артета погрустил и пошел утешать своих парней.
Да, еще правда не все потеряно: впереди шесть туров, а «Сити» впереди пока только по потерянным очкам, которые еще нужно набрать в реальности.
Движение чемпионской гонки очевидно: «Арсенал» растерял уверенный отрыв. Теперь главное, что лондонцы могут и хотят сделать – остановить «Сити» лично, на «Этихаде» 26 апреля, в среду.
Победа там перевернула бы гонку обратно в пользу «Арсенала».
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Выбыл Салиба и система сломалась. Парти тратит много сил на подстраховку Габриэля и Холдинга, из-за чего теряет центр поля довольно часто. Без француза даже Габриэль выглядит хуже. Не говоря уже о Холдинге, но тот играет на своем уровне, как может.
’Сити’ тоже может потерять очки.
К тому же, у них две игры с ’Реалом’.
Я бы слил на месте Пепа эти игры с испанцами, всё равно нет шансов.
Нужно думать над титулами внутренними.