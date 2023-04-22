21 комментарий

Третья потеря подряд.

«Арсенал» потерял очки третий тур подряд. До этого, с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», сами теряли преимущество, теперь отыграли два мяча у «Саутгемптона», но итог один: лишь три очка за три тура.

Из-за этого «Манчестер Сити» в виртуальной таблице уже выше: «Арсенал» сейчас впереди на пять очков, но у «Сити» две игры в запасе.

Еще по ходу игры в трансляции мелькнул защитник Вильям Салиба – он травмирован, не может помочь. Без него за три тура «Арсенал» пропустил семь.

Когда за пару минут лондонцы превратили 1:3 в 3:3, вспыхнула надежда. Капитан Мартин Эдегор сам забил второй мяч и вот так заряжал.

Букайо Сака сравнял на 90-й, но за восемь добавленных «Арсенал» не забил четвертый.

Во многих других ситуациях такой камбэк осчастливил команду, которая спаслась – но для «Арсенала» это все равно разочарование.

Конечно, одно очко – хоть какой-то плюс, но этого не ощутить.

Парадокс, но грустят в итоге обе команды. Наверняка «Саутгемптон» бы был рад заполучить балл в игре с лидером, но когда вот так упускаешь преимущество в два мяча – совсем другое отношение.

Эмоции «Арсенала» сходятся: и на первом плане, и на фоне.

Их умножают и фанаты.

Такая важная потеря очков случилась дома на «Эмирейтс».

Особенно разбитым выглядел Аарон Рэмсдейл – матч начался с его результативной ошибки.

Объяснимо. Хоть он потом и спасал.

Мартин Эдегор выложился в концовке, но усилий капитана не хватило.

Вот такой он понурый.

Микель Артета отреагировал однозначно: «Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили. Однако за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо».

«Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать, – считает тренер. – Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их».

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Артета погрустил и пошел утешать своих парней.

Да, еще правда не все потеряно: впереди шесть туров, а «Сити» впереди пока только по потерянным очкам, которые еще нужно набрать в реальности.

Движение чемпионской гонки очевидно: «Арсенал» растерял уверенный отрыв. Теперь главное, что лондонцы могут и хотят сделать – остановить «Сити» лично, на «Этихаде» 26 апреля, в среду.

Победа там перевернула бы гонку обратно в пользу «Арсенала».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth