Мостовой, Глушаков, Сычев, Гранат и еще 8 легенд, которые играли на ЧМ, а сейчас зажигают в Медиалиге

Легенды российского футбола давно стали неотъемлемой частью Медиалиги. Там уже 12 участников чемпионатов мира – с 1994-го до домашнего ЧМ-2018.

Некоторые до сих пор выходят на поле, другие – тренируют. Дмитрий Кузнецов, например, привел 2Drots к чемпионству в дебютном сезоне МФЛ, а у Александра Мостового и его Fight Nights пока получается не очень – его команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Оба они, к слову, поехали на первый для сборной России чемпионат мира в 1994-м.

Кузнецов в группе сыграл против Бразилии (0:2) и Швеции (1:3).

Мостовой вышел на поле только в игре со шведами.

Заключительный матч против Камеруна (6:1) и Кузнецов, и Мостовой провели на скамейке запасных.

Не сумев пробиться на чемпионат мира-1998, через четыре года сборная Карпина, Бесчастных и юного Сычева успешно прошла отбор в 2002-м. Из того состава в Медиалигу заехало сразу восемь человек.

Александр Филимонов провел все матчи на скамейке запасных. Сейчас – вратарь команды РФС «Наши Парни».

Игорь Семшов: 2 матча. Сейчас – тренер «Наших Парней».

Дмитрий Аленичев: 2 матча. Сейчас – игрок «Наших Парней» (пока не провел ни одного матча).

Егор Титов: 3 матча, 1 гол. Сейчас – игрок «Наших Парней»

Руслан Пименов: 2 матча. Сейчас – игрок «Наших Парней»

Андрей Соломатин: 2 матча. Сейчас – главный тренер худшей команды сезона «Ромы».

Дмитрий Сычев: 3 матча, 1 гол, 1 голевая передача. Сейчас – игрок ФК «10»

Мостовой был в заявке сборной, но не провел ни одного матча из-за травмы.

Следующего ЧМ пришлось ждать 12 лет. На турнир в 2014-м поехало действительно легендарное трио, которое сейчас продолжает зажигать в Медиалиге и не только.

Андрей Ещенко: 2 матча, 1 голевая передача. Сейчас – игрок «Бей Беги».

Денис Глушаков: 3 матча. Сейчас – игрок Reality

Владимир Гранат: все матчи провел на скамейке запасных. Сейчас – игрок «Наших Парней».

Из участников домашнего ЧМ-2018 до Медиалиги пока добрался только Гранат. Казалось, что и этот турнир Владимир проведет в запасе, однако из-за травмы Юрия Жиркова в 1/8 финала с Испанией Черчесов бросил в бой Граната – как тогда все закончилось, полагаем, помнят все.

Кого не хватает в этом списке? Конечно же, Дзюбы. Возможно, это вопрос времени – Артем, изучи предложения!

Фото: Gettyimages.ru/Tony Marshall/EMPICS, Paul Marriott/EMPICS, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Tim De Waele, Stu Forster; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Антон Денисов