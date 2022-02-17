«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе

Камила Валиева без личной медали на Олимпиаде-2022. Будто новость из параллельного мира, настолько это нереально.

Она шла к Играм главным фаворитом, казалось, даже допинговая история не подкосила. Но главный прокат в жизни сорвала. Эмоции тут же захлестнули – Камила зарыдала.

После короткой Валиева лидировала, поэтому закрывала соревнования. До нее прокаты жизни выдали Александра Трусова и Анна Щербакова. Камила выглядела сосредоточенной и немного нервной.

На первом же прыжке ошиблась – за выезд Камила поборолась, но все-таки устояла.

Затем чуть не упала с тройного акселя – к неуверенному выезду добавилось касание льда рукой. В короткой этот прыжок тоже не покорился, хотя по сезону ошибок почти не было.

Каскад с четверным тулупом и вовсе завершился падением со второго прыжка. Сольный четверной тулуп – снова падение. Финальный каскад – с помаркой.

Такое катание в исполнении Камилы мы не видели никогда. И баллы катастрофически низкие для борьбы за медали – 141,93, впереди оказались японка Каори Сакамото и Ю Ен. Запаса первого дня не хватило, Валиева – лишь четвертая на Олимпиаде.

В конце выступления красноречивый жест – махнула рукой.

Как и во время короткой, за Камилу переживала вся арена. И кажется, никто не понимал, что происходит. Евгения Медведева хваталась за голову.

Тренеры задумчиво переглядывались.

Камила же сдерживала слезы, но получалось с трудом.

Уже выходя со льда, она попала в объятия Этери Тутберидзе. Та погладила ее по спине и сказала: «Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила».

В кисс-энд-край Тутберидзе, Валиева и Даниил Глейхенгауз что-то обсуждали. И тут Камила зарыдала – кажется, все эмоции, которые накопились на этой Олимпиаде сошлись в одной точке: напряжение, обида, давление.

Она долго успокаивалась, но и в подтрибунное помещение уходила со слезами.

Камила Валиева – главная героиня этих Игр, приехавшая за золотом, уезжает без него.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Итоговое положение

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

4. Камила Валиева (Россия) – 224,09

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 214,44

6. Ю Ен (Южная Корея) – 213,09

Фото: REUTERS/Phil Noble, Eloisa Lopez, Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Catherine Ivill; кадры трансляции; РИА Новости/Григорий Сысоев