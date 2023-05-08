Чистые эмоции
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Эмоциональный Градиленко и неистовый саппорт «Амкала». Лучшие моменты первого дня 3-го тура Winline Медиалиги

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Фото-фото.

Первый день 3-го тура подарил нам сразу два топ-матча: «Народная Команда» против GOATS и «Эгриси» – «Амкал». Фиксируем лучшие моменты.

Градиленко очень эмоционален.

 

Kiss cam.

Для Гуди подрастает достойная смена.

У «Народной Команды» опять мощная поддержка.

С такой поддержкой нельзя не победить.

Флэшмоб фанов «Народной Команды» продолжается.

Orange people.

Поддержка помогла «Амкалу» одержать первую победу.

«А вы – нет!»

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова

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