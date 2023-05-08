Эмоциональный Градиленко и неистовый саппорт «Амкала». Лучшие моменты первого дня 3-го тура Winline Медиалиги
Фото-фото.
Первый день 3-го тура подарил нам сразу два топ-матча: «Народная Команда» против GOATS и «Эгриси» – «Амкал». Фиксируем лучшие моменты.
Градиленко очень эмоционален.
Kiss cam.
Для Гуди подрастает достойная смена.
У «Народной Команды» опять мощная поддержка.
С такой поддержкой нельзя не победить.
Флэшмоб фанов «Народной Команды» продолжается.
Orange people.
Поддержка помогла «Амкалу» одержать первую победу.
«А вы – нет!»
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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