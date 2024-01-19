Аллегри продолжает нагнетать перед дерби Италии. На этот раз тренер «Ювентуса» сравнил две команды с Синнером и Джоковичем

Игра пройдет в начале февраля.

В ближайшем туре Серии А «Ювентус» дома в субботу будет принимать «Эмполи», однако журналисты готовятся к совсем другой игре. 4 февраля на «Сан-Сиро» «бьянконери» предстоит сыграть с виртуальным лидером чемпионата − миланским «Интером».

Сегодня во время пресс-конференции Массимилиано Аллегри попросили сравнить «Ювентус» и «Интер» с двумя полуфиналистами Australian Open − итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем. Более молодой Синнер в четырех сетах справился с опытным соперником со счетом 6-1 6-2 6-7 6-3 и вышел в финал, где сыграет против Даниила Медведева.

«Я хочу поздравить Синнера, который провел выдающийся матч. У него вперед большое будущее, и он играл против такой легенды, как Джокович, за которым всегда приятно наблюдать. Единственное, что я могу сказать, это то, что если мы моложе, то мы должны быть Синнером, а они [«Интер»] − Джоковичем. Но я не знаю... Не хочу, чтобы они восприняли такое сравнение плохо, они обидчивые».

Аллегри сослался на реакцию миланского клуба после того, как он назвал гонку за Скудетто с преследованием полицейскими воров, где «Интер», по его мнению, стал преступником. Публично те слова прокомментировал только спортивный директор Беппе Маротта, но по инсайдам журналистов, весь миланский клуб остался недоволен.