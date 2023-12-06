Прощание с легендой📹: игроки «Ювентуса» записали послание Джорджо Кьеллини

Джорджо Кьеллини на этой неделе объявил о завершении карьеры. Последние 1,5 года он играл в МЛС в «Лос-Анджелесе», но для болельщиков Джорджо прежде всего остается легендой «Ювентуса».

За 17 лет в Турине Джорджо стал легендой и символом «Юве». В составе «бьянконери» он провел 516 матчей, выиграл 9 Скудетто, 5 Кубков и Суперкубков Италии и дважды сыграл в финале Лиги чемпионов.

Футболисты команды записали небольшое видео с пожеланием капитану удачи на его новом этапе жизни.