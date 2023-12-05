Вот как «Ювентус» должен проводить Кьеллини: гигантская футболка под сводами арены в честь завершившего карьеру защитника🖤🖤🖤

Джорджо вчера заявил, что с футболом он закончил.

Во вторник экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии объявил о своем решении, опубликовав в соцсетях видеоролик с моментами из своей карьеры.

«Вы были самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Вы были для меня всем. С вами я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начинать новые главы, сталкиваться с новыми вызовами и писать новые важные и захватывающие страницы жизни», – написал Кьеллини в твиттере.

Кьеллини – девятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» и победитель Евро-2020. Последним клубом в его карьере был «Лос-Анджелес», с которым защитник стал чемпионом МЛС в 2022 году.