Туринская Старушка
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Вот как «Ювентус» должен проводить Кьеллини: гигантская футболка под сводами арены в честь завершившего карьеру защитника🖤🖤🖤

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Джорджо вчера заявил, что с футболом он закончил.

Кьеллини постоянно разбивает голову в кровь, но пишет книги и очень хорошо учится - Línea de vida - Блоги - Sports.ru

Во вторник экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии объявил о своем решении, опубликовав в соцсетях видеоролик с моментами из своей карьеры.

«Вы были самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Вы были для меня всем. С вами я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начинать новые главы, сталкиваться с новыми вызовами и писать новые важные и захватывающие страницы жизни», – написал Кьеллини в твиттере.

Кьеллини – девятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» и победитель Евро-2020. Последним клубом в его карьере был «Лос-Анджелес», с которым защитник стал чемпионом МЛС в 2022 году.

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