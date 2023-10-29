15 лет назад Камбьязо вывел на поле игрока «Дженоа» в майке «Юве». Вчера он забил за бьянконери

Долгий путь.

Андреа Камбьязо родился в Генуе и воспитывался в академии местного клуба «Дженоа». Как любой воспитанник команды итальянец получил возможность примерить на себя роль матчевого маскота.

9 марта 2008 года, когда Андреа было 8 лет, в майке «Ювентуса» он вывел на поле одного из игроков «Дженоа». В той игре на «Луиджи Феррарис« бьянконери оказались сильнее − 2:0. Голы забивали Давид Трезеге и Зденек Грыгера.

Спустя 15 с лишним лет, 28 октября 2023 года, Андреа Камбьязо вышел на поле на 62-й минуте вместо главного конкурента за позицию левого вингера Филипа Костича, а 90+6 − принес «Ювентусу» победу над «Вероной».

Это первый гол итальянца за туринскую команду, который вызвал у игрока неподдельные эмоции: он снял с себя майку, за что получил желтую карточку.

«Это очень важный гол, я так счастлив. Это очень много значит, мы занимаем первое место в таблице и будем наслаждаться этим, по крайней мере, несколько часов, − сказал Камбьязо в интервью Sky Sport Italia. − Это была самая приятная желтая карточка. Она того стоила!»