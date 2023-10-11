📸🎥 «Ювентус» устроил матч легенд в честь 100-летия прихода семьи Аньелли. Команды возглавили Дель Пьеро и Зидан

Сто лет назад у руля «Ювентуса» встала семья Аньелли. Столь значимую дату клуб отметил с размахом – устроил матч легенд, собрав на поле культовых игроков «бьянконери».

Капитанами были выбраны Дель Пьеро и Зидан. Команду «черных» возглавил Алессандро, а команду «белых» – Зинедин.

А теперь просто посмотрите на эти составы, особое внимание на тренеров:

На 9-й минуте футболисты и зрители отдали дань уважения Джанлуке Виалли – легенде итальянского футбола, ушедшей из жизни в начале 2023 года.

Футболисты остановились, болельщики встали со своих мест, и манеж наполнился громкими овациями в честь Джанлуки.

За матчем с трибун наблюдали футболисты «Ювентуса», которые в этот международный перерыв не отправились в расположение сборных.

А футболисты прошлого сняли с гвоздя свои бутсы и показали, что в свои годы они все еще чертовски хороши! Давидс и его красота.

Он не останавливается!

А что творит Маркизио?

«Спартак» на месте? Дель Пьеро разминает Карреру.

Забивали и капитаны. Вот гол Дель Пьеро.

А вот мяч Зизу с передачи Марка Юлиано. Француз забил в концовке матча.

Со счетом 9:6 победила команда Зидана. Но главное – болельщики вновь увидели легенд «Ювентуса» в деле.

А вот другие моменты этого волшебного вечера:

Ну вы как? Еще не плачете?