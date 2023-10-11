📸🎥 «Ювентус» устроил матч легенд в честь 100-летия прихода семьи Аньелли. Команды возглавили Дель Пьеро и Зидан
Сто лет назад у руля «Ювентуса» встала семья Аньелли. Столь значимую дату клуб отметил с размахом – устроил матч легенд, собрав на поле культовых игроков «бьянконери».
Капитанами были выбраны Дель Пьеро и Зидан. Команду «черных» возглавил Алессандро, а команду «белых» – Зинедин.
А теперь просто посмотрите на эти составы, особое внимание на тренеров:
На 9-й минуте футболисты и зрители отдали дань уважения Джанлуке Виалли – легенде итальянского футбола, ушедшей из жизни в начале 2023 года.
Футболисты остановились, болельщики встали со своих мест, и манеж наполнился громкими овациями в честь Джанлуки.
За матчем с трибун наблюдали футболисты «Ювентуса», которые в этот международный перерыв не отправились в расположение сборных.
А футболисты прошлого сняли с гвоздя свои бутсы и показали, что в свои годы они все еще чертовски хороши! Давидс и его красота.
Он не останавливается!
А что творит Маркизио?
«Спартак» на месте? Дель Пьеро разминает Карреру.
Забивали и капитаны. Вот гол Дель Пьеро.
А вот мяч Зизу с передачи Марка Юлиано. Француз забил в концовке матча.
Со счетом 9:6 победила команда Зидана. Но главное – болельщики вновь увидели легенд «Ювентуса» в деле.
А вот другие моменты этого волшебного вечера:
Ну вы как? Еще не плачете?
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