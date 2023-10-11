Туринская Старушка
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📸🎥 «Ювентус» устроил матч легенд в честь 100-летия прихода семьи Аньелли. Команды возглавили Дель Пьеро и Зидан

Джанлука Виалли Джанлука Виалли
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Массимо Каррера Массимо Каррера
Эдгар Давидс Эдгар Давидс
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Сто лет назад у руля «Ювентуса» встала семья Аньелли. Столь значимую дату клуб отметил с размахом – устроил матч легенд, собрав на поле культовых игроков «бьянконери».

Капитанами были выбраны Дель Пьеро и Зидан. Команду «черных» возглавил Алессандро, а команду «белых» – Зинедин.

А теперь просто посмотрите на эти составы, особое внимание на тренеров:

На 9-й минуте футболисты и зрители отдали дань уважения Джанлуке Виалли – легенде итальянского футбола, ушедшей из жизни в начале 2023 года.

Футболисты остановились, болельщики встали со своих мест, и манеж наполнился громкими овациями в честь Джанлуки.

За матчем с трибун наблюдали футболисты «Ювентуса», которые в этот международный перерыв не отправились в расположение сборных.

А футболисты прошлого сняли с гвоздя свои бутсы и показали, что в свои годы они все еще чертовски хороши! Давидс и его красота.

Он не останавливается!

А что творит Маркизио?

«Спартак» на месте? Дель Пьеро разминает Карреру.

Забивали и капитаны. Вот гол Дель Пьеро.

А вот мяч Зизу с передачи Марка Юлиано. Француз забил в концовке матча.

Со счетом 9:6 победила команда Зидана. Но главное – болельщики вновь увидели легенд «Ювентуса» в деле.

А вот другие моменты этого волшебного вечера:

Ну вы как? Еще не плачете?

7 комментариев

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Алан Кесаев
Да, были времена..... Такие игроки играли за Ювентус. Сомневаюсь, что кто-то из нынешнего состава Юве пробился бы в основу Ювентуса времен Липпи. Измельчали игроки.... 😟
+4
0
+4
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Алмаз Хазиев
где буффон?
Так с работы не отпустили)
+2
0
+2
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Алмаз Хазиев
где буффон?
+1
0
+1
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ADiPin
отличная игра получилась
0
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Аврал
Эх...банда.)
0
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Владлен
Трезеге?. Недвед?.
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Camry163
Роберто Баджо не позвали? Ого-го
0
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