Туринская Старушка
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Макс Аллегри намекает на новую роль Николо Фаджиоли

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Макс Аллегри намекнул о потенциальной новой роли Николо Фаджоли на стадионе «Альянц». Фаджоли регулярно получает игровое время в команде с тех пор, как попал в основной состав в прошлом сезоне, он продолжает усердно работать, чтобы показывать высокие результаты.

Признавая, что Фаджоли все еще находится на стадии развития, Аллегри отмечает его серьезный потенциал. Тренер намекнул, что Фаджиоли может получить новую роль в команде, учитывая его универсальность и мастерство, которые могут быть использованы по-разному на благо «Ювентуса».

«Николо может играть перед линией обороны, он уже доказал это. У него достаточно силы и техники. Если не ошибаюсь, я еще в 2017 году говорил, когда Николо сыграл свой первый матч против «Мадрида», что он – плеймейкер. Он им и остается. Николо может быть очень полезен, играя перед обороной», – заявил тренер перед матчем с «Сассуоло».

Посмотрим, как Аллегри будет использовать Фаджоли сегодня вечером.

 

2 комментария

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Ale10FJ
Ну конечно какую же ещё роль может придумать Аллегри для полузащитника кроме как игрок перед обороной, у Аллегри даже для нападающего есть амплуа оборонительный центр форвард
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Halicarnassus
Да , Фаджиоли достаточно техничен , и вполне быстро принимает решения чтобы играть перед обороной, но почему бы не попробовать его сделать 10-кой ?!
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