Похожее дело было в прошлом.

Недавно антидопинговый комитет Италии заявил, что в послематчевом анализе хавбека «Ювентуса» Поля Погба найдено повышенное содержание тестостерона. Сейчас француз ожидается контр-анализа, назначенного на 5 октября.

В пользу бьянконери говорит прецедент, который позволяет надеяться на скорое возвращение Погба в случае дисквалификации. И это точно будет не четырехлетнее лишение футбола.

Прецедент касается Эдгара Давидса, в крови которого в 2001 году нашли нандролон, который вырабатывается из тестостерона. Сперва хавбеку дали дисквалификацию в 16 месяцев, но после сократили до 4.

Помимо случая легенды «Ювентуса» были и другие подобные, когда дисквалификация была не такой уж и долгой: Гвардиола − 4 месяца (нандролон), Деку − 1 год (фуросемид), Коло Туре − 6 месяцев (наркотические средства), Онана − 9 месяцев (фуросемид), Фред − 1 год (гидрохлортиазид).

Как бы то ни было, пока выводы делать рано.