Туринская Старушка
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«Я взял тебя в фэнтези!» Болельщик «Юве» хотел мотивировать Данило, но получил неожиданный ответ

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Ювентус Ювентус
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Придется разбираться самому.

Вместе с итальянской Серией А стартовал сезон для миллионов игроков в fantasy-футбол, готовых сразиться за «славу» в частных и международных лигах.

К этому виду развлечений в Италии относятся очень серьезно. После матча один из болельщиков «Ювентуса» поймал Данило, который раздавал из автомобиля автографы, и сообщил ему, что взял футболиста в свою fantasy-команду.

«Дани, я взял тебя в команду в этом году, не забудь дать мне выиграть», − переложил ответственность на игрока фанат.

Капитан «Юве» недолго думая ответил ему: «Прости, но это не моя ответственность».

Очевидно, что такой человек, как Данило, нацелен на командный результат, а не собственные успехи. «Ювентус» уже три года без Скудетто и с 2021 года без трофеев. Потому бразилец в этом сезоне хочет сделать все, чтобы бьянконери вернулись на победные рельсы.

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