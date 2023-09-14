Леонардо Бонуччи выступил с критикой в адрес «Ювентуса» и его тренера Массимилиано Аллегри, после вынужденного ухода из клуба.

Бонуччи обвинил свой бывший клуб и тренера во лжи: по словам победителя Евро-2020 очень поздно сообщила о своем решении избавиться от футболиста.

Бонуччи был крайне огорчен таким отношением, назвав эту ситуацию самым большим унижением в своей игровой карьере в беседе с итальянским изданием Mediaset.

«Тренер рассказывает лживые истории. Это не правда, что «Ювентус» сообщил мне о своих намерениях расстаться со мной еще в октябре или феврале».

«В мае я сказал руководству клуба, что я готов быть 5-6 игроком в иерархии и помогать прогрессировать молодым футболистам. Директор клуба только 13 июля проинформировал меня, что я больше не являюсь частью их проекта…после многочисленных слухов в газетах. Это было самое большое унижение, которое я испытал в карьере».

Леонардо Бонуччи также заявил, что сам читал слухи о своем уходе из клуба.

«Я чувствовал, что что-то происходит, читая газеты, я понимал, что не могу быть частью «Ювентуса», потому что мое присутствие будет препятствовать росту команды».

«Я испытал это унижение после более 500 матчей за «Юве»…все поддерживали меня из-за неуважительного поведения руководства».

1 сентября 2023 года подписал контракт с немецким клубом «Унион».