Туринская Старушка
Блог

«Самое большое унижение, которое я пережил». Леонардо Бонуччи высказался о «Ювентусе» и Максе Аллегри

серия А Италия серия А Италия
Клубы Клубы
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Леонардо Бонуччи выступил с критикой в адрес «Ювентуса» и его тренера Массимилиано Аллегри, после вынужденного ухода из клуба.

Бонуччи обвинил свой бывший клуб и тренера во лжи: по словам победителя Евро-2020 очень поздно сообщила о своем решении избавиться от футболиста.

Бонуччи был крайне огорчен таким отношением, назвав эту ситуацию самым большим унижением в своей игровой карьере в беседе с итальянским изданием Mediaset.

«Тренер рассказывает лживые истории. Это не правда, что «Ювентус» сообщил мне о своих намерениях расстаться со мной еще в октябре или феврале».

«В мае я сказал руководству клуба, что я готов быть 5-6 игроком в иерархии и помогать прогрессировать молодым футболистам. Директор клуба только 13 июля проинформировал меня, что я больше не являюсь частью их проекта…после многочисленных слухов в газетах. Это было самое большое унижение, которое я испытал в карьере».

Леонардо Бонуччи также заявил, что сам читал слухи о своем уходе из клуба.

«Я чувствовал, что что-то происходит, читая газеты, я понимал, что не могу быть частью «Ювентуса», потому что мое присутствие будет препятствовать росту команды».

 «Я испытал это унижение после более 500 матчей за «Юве»…все поддерживали меня из-за неуважительного поведения руководства».

1 сентября 2023 года подписал контракт с немецким клубом «Унион».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Усток
Это лучшее, что могли с ним сделать. Когда ты Иуда, то с тобой будут также относиться!!! Он что-то быстро забыл, как оскорбил всех фанатов Юве своим празднованием гола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий