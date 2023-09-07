Во время эфира Radio Bianconera бывший спортивный директор «Ювентуса» Лучано Моджи прокомментировал ситуацию с допингом Погба, а также высказался по поводу возможного иска Леонардо Бонуччи.

«Я уже понял, что Погба − это проблема, когда он пролетел мимо последнего чемпионата мира. Я не знаю, что именно произошло сейчас, но если это правда, что он настроен позитивно, то я могу сказать, что Погба не очень умен и, самое главное, не привязан к «Ювентусу».

«Он хотел приехать сюда и перевернуть мир, но в итоге запутал его. Существуют четкие правила, согласно которым игрок должен сообщать медицинскому персоналу обо всем, что он принимает до, после и во время матчей».

Моджи также высказался по поводу Леонардо Бонуччи, новичка «Унион Берлин», который решил подать в суд на «Ювентус» за «имиджевый ущерб». Лучано также не обошел стороной язвительное письмо жены экс-капитана бьянконери.

«Если клуб исключает игрока, но разрешает ему тренироваться, то болтовня сводится к нулю. Более того, Бонуччи перешел в берлинский «Унион», клуб, играющий в Лиге чемпионов. Поэтому я не понимаю, какой ущерб, по его мнению, ему нанесли».

«Он столько лет провел в «Ювентусе», ему уже 35 лет. Основная проблема заключается в том, что его паспорт говорит на языке, который трудно опровергнуть. Бонуччи все еще хотел бы играть на очень высоком уровне, но у него показатели того, кто уже не может соответствовать этим стандартам».