Туринская Старушка
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«Я не сдамся». Поль Погба обещает заставить критиков «пожалеть о своих словах»

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Поль Погба обещает заставить критиков «пожалеть о своих словах» во втором сезоне после возвращения в «Ювентус».

Возвращение Погба в «Ювентус» пошло не по плану. В прошлом сезоне француз сыграл за команду Серии А всего 10 раз, поскольку ему не повезло с травмами. Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед», жаловался на боли в спине и в начале этого месяца, но, несмотря на это, он надеется направить свою карьеру в нужное русло и доказать, что его критики ошибаются.

«Я хочу заставить их пожалеть о своих словах… Я хочу показать им, что я не слабый. Они могут говорить обо мне плохо. Я никогда не сдамся», — сказал Поль телеканалу «Аль-Джазира».

Погба подчеркнул непостоянство футбольных экспертов и болельщиков: «Футбол очень красивый, но жестокий вид спорта. Люди могут забыть тебя. Ты можешь сделать что-то великое, но на следующий день ты никто».

Когда-то Погба был самым дорогим игроком после перехода из «Ювентуса» в «Юнайтед» за 89,3 миллиона фунтов в 2016 году, но в настоящее время он находится в непростой ситуации. У победителя чемпионата мира впереди еще несколько хороших лет футбола, если травмы будут обходить его стороной.

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