Туринская Старушка
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От любви до ненависти. Бонуччи ушел из «Ювентуса», разделив фанатов на два лагеря

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Впервые поиграет за пределами Италии.

Сегодня утром официально закончились приключения Леонардо Бонуччи в футболке «Ювентуса». Экс-капитан клуба покидает Турин после 12 сезонов вместе.

Новый клуб Бонуччи − «Унион Берлин». В прошлом сезоне он получил право представлять Германию в Лиге чемпионов, в то время как бьянконери потеряли место в четверке из-за лишения десяти очков. Позже команду исключили из Лиги конференций решением УЕФА.

В социальных сетях болельщики «Ювентуса» разделились на тех, кто никогда не простит предательства с переходом в «Милан» и празднованием гола в ворота Старой Синьоры, и на тех, кто, напротив, подчеркивает неуважительность прощания с игроком, который так много дал клубу.

Вот что писали фанаты в своих аккаунтах:

💭Леонардо Бонуччи готовит речь для нового клуба: львы чествуют собак, веря, что именно они победили. Но львы − это львы, а собаки − это собаки.

💭Путь от капитана до главного раздражителя и клоуна оказался очень коротким. Цитата Бонуччи: «Я рад играть за «Унион Берлин». Они играют в Лиге чемпионов».

💭Буффон, Бардзальи и Кьеллини поклялись в вечной любви к «Юве» и стали легендами, а ты, Бонуччи, несмотря на все оговорки и прощение, все равно остался мудаком #FinoAllaFine

💭Очевидно, что любой ценой он должен был уйти. Отношения с Аллегри определили чистку.

💭Поздравляю, после всего этого бардака и довольно сомнительного поведения Бонуччи мы умудрились потерять еще и 5 миллионов!

💭Совершил ошибку и искупил ее. Удачи в «Унионе», капитан!

💭 Мне кажется, что такая величина, как Бонуччи, заслужила более достойного прощания. Его выставили из клуба, как нашкодившего кота.

💭 Обидно, что мой любимый клуб так поступает со своими легендами.

А как вы отреагировали на уход Лео Бонуччи? Пишите в комментариях.

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