Туринская Старушка
Блог

Бонуччи готов покинуть «Ювентус», но у него есть одно условие

Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Лацио Лацио
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

Игрок вне планов Аллегри.

Борьба между «Ювентусом» и Леонардо Бонуччи продолжается. Лео остается на задворках команды Аллегри и не входит в его планы, хотя, по информации Corriere dello Sport, он уже принял решение.

Теперь уже бывший капитан бьянконери, по слухам, заявил, что готов покинуть Турин только при одном условии: возможном переходе в «Лацио», который, в свою очередь, пока сосредоточен на трансфере Самарджича.

Конечно, «Юве» готов избавиться от Бонуччи даже за бесплатно, но именно Маурицио Сарри и Клаудио Лотито должны дать гарантии защитнику.

В случае переезда в столицу игрок подпишет контракт сроком на один год с опцией на второй год, если решит не закончить карьеру уже в 2024 году.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Базука Базука
Что-то как-то всё это не красиво.
Не хорошо
Не правильно
Мерзко от этого всего!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Денискин
с легендой милана нельзя так поступать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
Ответ Базука Базука
Что-то как-то всё это не красиво. Не хорошо Не правильно Мерзко от этого всего!
а он такой в белом, променяв, в своё время, Юве на капитанскую повязку в Милане? Но и Джон, Джунтоли и Макс пока не понятно чем занимаются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Базука Базука
Ответ Алексей Гусев
а он такой в белом, променяв, в своё время, Юве на капитанскую повязку в Милане? Но и Джон, Джунтоли и Макс пока не понятно чем занимаются.
Да я не обеливаю Леонардо
Вся, не только ситуация вокруг Жувы, но и политика, а точнее, наверное, менталитет итальяшек отталкивает!
При всей внешней красоте их мира, внутренней теплоты (истинной красоты и душевности) не наблюдается!

Homo homini lupus est - вот вся их суть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий