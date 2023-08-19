Игрок вне планов Аллегри.

Борьба между «Ювентусом» и Леонардо Бонуччи продолжается. Лео остается на задворках команды Аллегри и не входит в его планы, хотя, по информации Corriere dello Sport, он уже принял решение.

Теперь уже бывший капитан бьянконери, по слухам, заявил, что готов покинуть Турин только при одном условии: возможном переходе в «Лацио», который, в свою очередь, пока сосредоточен на трансфере Самарджича.

Конечно, «Юве» готов избавиться от Бонуччи даже за бесплатно, но именно Маурицио Сарри и Клаудио Лотито должны дать гарантии защитнику.

В случае переезда в столицу игрок подпишет контракт сроком на один год с опцией на второй год, если решит не закончить карьеру уже в 2024 году.