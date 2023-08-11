Атмосфера между «Ювентусом» и Леонардо Бонуччи накаляется. Адвокаты футболиста направили в офис клуба предупреждение с требованием немедленно восстановить защитника в правах.

«Ювентус» сразу же ответил отказом, заявив, что клуб сделал технический выбор, но по-прежнему предлагает игроку лучшие условия для тренировок, не нарушая при этом никаких законов.

Как поясняет Gazzetta dello Sport, Бонуччи подать на «Ювентус» в Арбитражный суд и потребовать компенсации за понесенный ущерб. Он получит право на расторжение контракта с возмещением зарплаты за последний год (6 миллионов евро) и компенсации в размере 2 миллионов евро.

Спортивные правила не запрещают клубу делать технический выбор и выводить игроков из состава, но Федерация футбола Италии будет защищать последних.

Бонуччи сегодня тренируется отдельно от первой команды и его разочарование вполне оправдано.