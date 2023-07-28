Туринская Старушка
Блог

Бывший хавбек «Ювентуса» Ихаттарен два дня пробыл игроком турецкого клуба. Новичок Суперлиги внезапно отказался от контракта

Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
высшая лига Турция высшая лига Турция
Самсунспор Самсунспор
серия А Италия серия А Италия
Мохаммед Ихаттарен Мохаммед Ихаттарен
Футбол Футбол

Странная история.

Карьера Мохамеда Ихаттарена − повод для драматического сериала с криминальными нотками. В конце августа 2021 года голландца выписали из «ПСВ» за символические 1,9 млн евро при трансферной стоимости в 6 раз больше − 12 млн евро. Уже в тот момент казалось, что что-то не так.

За эти два года, за которые Ихаттарен не провел в «Ювентусе» ни секунды на поле, его отдавали в аренду в «Сампдорию» и «Аякс», он пропадал с радаров клубов и его не могли найти. Апогеем проблем молодого игрока стали угрозы со стороны криминала, а потом и обвинения в побоях от девушки.

В начале года казалось, что игрок собрался с мыслями и встал на правильный путь. Он вернулся в Турин, появился на базе и даже снял очень пафосный ролик. Однако дальше этого дело не пошло. Летом «Ювентусу» надоело терпеть выходки игрока и с ним расторгли контракт.

Было удивительно узнать, что кто-то вдруг заинтересовался Ихаттареном. Рискнуть решил новичок турецкой Суперлиги «Самсунспор». В официальном аккаунте появилось следующее сообщение:

«Наш клуб наконец-то достиг принципиальной договоренности с игроком Мохамедом Ихаттареном, выступавшим за «Ювентус». Сегодня в полночь (1 августа) игрок приедет в Самсун и после медицинской проверки подпишет 4-летний контракт».

Фабрицио Романо даже успел выложить видео того, как хавбека встретили в турецком аэропорту и вручили шарфик с лого клуба.

Спустя два дня все сорвалось. «Самсунспор» объяснил ситуацию так: «Недавно наш клуб пригласил футболиста Мохамеда Ихаттарена, с которым уже были согласованы условия контракта, в Самсун для прохождения медосмотра. Футболист приехал в город. Однако наш клуб отказался от трансфера, так как футболист попытался изменить ранее оговоренные условия и делал неприемлемые просьбы».

Получается, что голландец, который 28 июля стал свободным агентом, пробыл в турецком клубе всего два дня. Если быть точным, то официально − ни одного.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий