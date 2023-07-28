Странная история.

Карьера Мохамеда Ихаттарена − повод для драматического сериала с криминальными нотками. В конце августа 2021 года голландца выписали из «ПСВ» за символические 1,9 млн евро при трансферной стоимости в 6 раз больше − 12 млн евро. Уже в тот момент казалось, что что-то не так.

За эти два года, за которые Ихаттарен не провел в «Ювентусе» ни секунды на поле, его отдавали в аренду в «Сампдорию» и «Аякс», он пропадал с радаров клубов и его не могли найти. Апогеем проблем молодого игрока стали угрозы со стороны криминала, а потом и обвинения в побоях от девушки.

В начале года казалось, что игрок собрался с мыслями и встал на правильный путь. Он вернулся в Турин, появился на базе и даже снял очень пафосный ролик. Однако дальше этого дело не пошло. Летом «Ювентусу» надоело терпеть выходки игрока и с ним расторгли контракт.

Было удивительно узнать, что кто-то вдруг заинтересовался Ихаттареном. Рискнуть решил новичок турецкой Суперлиги «Самсунспор». В официальном аккаунте появилось следующее сообщение:

«Наш клуб наконец-то достиг принципиальной договоренности с игроком Мохамедом Ихаттареном, выступавшим за «Ювентус». Сегодня в полночь (1 августа) игрок приедет в Самсун и после медицинской проверки подпишет 4-летний контракт».

Фабрицио Романо даже успел выложить видео того, как хавбека встретили в турецком аэропорту и вручили шарфик с лого клуба.

Спустя два дня все сорвалось. «Самсунспор» объяснил ситуацию так: «Недавно наш клуб пригласил футболиста Мохамеда Ихаттарена, с которым уже были согласованы условия контракта, в Самсун для прохождения медосмотра. Футболист приехал в город. Однако наш клуб отказался от трансфера, так как футболист попытался изменить ранее оговоренные условия и делал неприемлемые просьбы».

Получается, что голландец, который 28 июля стал свободным агентом, пробыл в турецком клубе всего два дня. Если быть точным, то официально − ни одного.