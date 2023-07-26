Туринская Старушка
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Буффон был гением не только в футболе: великий вратарь непобедим в самой известной детской игре😅😅😅

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Разрывал всех играючи.

В среду Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры. Ранее стало известно, что 45-летний голкипер расторгнет контракт с «Пармой» - последние два сезона Буффон провел в родной «Парме» и сыграл в 44 матчах Серии B.

Джанлуиджи Буффон начал карьеру во взрослом футболе в 1995 году в составе «Пармы», играя за команду до 2001 года. После этого итальянский голкипер выступал за «Ювентус» до 2018 года, а затем вернулся в клуб в 2019 году после сезона в «ПСЖ».

Буффон дважды уходил из «Ювентуса» и оба раза со слезами. Он остается одним из главных футболистов в истории самого титулованного клуба Италии

В 2010 году Буффон стал капитаном сборной Италии, а завершил карьеру в сборной в 2018 году. Он принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем чемпионата мира, а также был признан лучшим вратарем турнира.

В связи с этой новостью в соцсетях завирусилось архивное видео с участием Джанлуиджи - в ролике вратарь отчаянно сражается с партнерами с «камень, ножницы, бумага». Как и на ленточке ворот, в этой игре Джиджи совершенно блистателен😅😅😅

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