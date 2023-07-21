Роберто Карлос не смог тогда пробить Джиджи.

45-летний голкипер расторгнет контракт с «Пармой», после чего объявит о завершении профессиональной карьеры. По данным Sky, представитель футболиста встретится с руководством клуба, чтобы договориться о разрыве соглашения.

Джанлуиджи Буффон начал карьеру во взрослом футболе в 1995 году в составе «Пармы», играя за команду до 2001 года. После этого итальянский голкипер выступал за «Ювентус» до 2018 года, а затем вернулся в клуб в 2019 году после сезона в «ПСЖ».

В 2010 году Буффон стал капитаном сборной Италии, а завершил карьеру в сборной в 2018 году.

Он принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем чемпионата мира, а также был признан лучшим вратарем турнира. Последние два сезона Буффон провел в «Парме» и сыграл в 44 матчах Серии B.

А в 2005 году в матче Лиги чемпионов с «Реалом» Буффон сделал эффектный сэйв после фирменного удара Роберто Карлоса со штрафного - тогда мяч полетел со скоростью 140 км/ч, но голкипер смог остановить удар одной рукой.