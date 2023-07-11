Туринская Старушка
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Погба может уехать в Саудовскую Аравию. В случае его ухода «Ювентус» сохранит много финансов

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Контракт Поля в клубе − один из самых больших.

Если Поль Погба уйдет в клуб из Саудовской Аравии, то «Ювентус» может сэкономить значительные средства. По данным итальянской прессы, у француза есть предложение от «Аль-Иттихада», в котором уже играют Карим Бензема и Нголо Канте. Хавбеку предложили трехлетний контракт на 100 млн евро.

По текущему контракту с «Юве» Погба получает 10,3 млн евро за сезон, а за четыре года вместе с бонусами клуб может выплатить ему 51,6 млн евро. Это стало бы серьезным финансовым бременем для бьянконери, которые стремятся сократить зарплатный фонд, чтобы соответствовать правилам ФФП.

Если Поль согласится на контракт с саудовским клубом, то «Ювентус» сэкономит эти 51,6 млн евро. Хорошее подспорье для клуба, который после неудачного сезона хочет перестроить состав.

Кроме этого в Турине рассчитывают, что за трансфер игрока заплатят не менее 10 млн евро. Пока Поль Погба не принял окончательное решение, хотя по слухам он склоняется к продолжению европейской карьеры.

3 комментария

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Juve164
Одно слово для людей типа Аллегри или Погба - пиявки.
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SRvR
Очень дорогой хрусталь однако, желаю туринцам поскорее его сбагрить
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Александр Артыков
Двигать и не думать! Два раза в реку...
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