Поль Погба побывал в Саудовской Аравии. Скорее всего, поездка носила религиозный характер. Но, по данным GOAL, полузащитник посетил тренировочную базу «Аль-Иттихада».

Некоторые источники писали об интересе саудовских клубов к Полю. Журналист прямо спросил игрока о возможном переходе в местный. Француз ответил расплывчато: «Кто знает, кто знает. Сегодня – нет. Завтра – кто знает».

Журналист на этом не остановился и попросил выбрать между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли», на что Погба сказал: «Я не знаю, посмотрим».

По данным Team Football France, «Аль-Иттихад» предложил французу 3-летний контракт на 100 млн евро и бонусы. Но Поль хочет остаться в «Турине» и продолжить выступать за «Ювентус», пишет TuttoJuve. Эту информацию подтвердил Джанлука Ди Марцио.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «бьянконери» готовы продать Погба. У клуба есть серьезные сомнения относительно физического состояния игрока.

Где в итоге француз продолжит карьеру? Способен ли он помочь «Юве»?