Намекает на бьянконери?

Президент FIGC Джанлука Гравина выступил с провокационным посланием к тем, кто критикует его за отсутствие реформ спортивного правосудия. В его словах можно явно заметить укол в сторону болельщиков «Ювентуса», которые угрожают отменить платные подписки на телеканалы.

«В последнее время некоторые решения нашей федерации стали источниками недовольства, безумно реакции групп нарушителей спокойствия, которые также используют необычные средства для запугивания. Мы не поддаемся на это, тем более в политике, и сосредоточены исключительно на своих знаниях. Некоторые вменяют мне в вину то, что я не реформировал спортивное правосудие. И здесь мы находимся на уровне отсутствия знаний».

Такие слова кажутся очень неуместными для руководителя всего футбола. Ведь он должен, в первую очередь, найти слова примирения для тех, кто его критикует, использовать дипломатию. Вместо этого человек с такой высокой должности говорит о нарушителях спокойствия, высказываясь очень неуважительно о тех, кто думает не так, как он.