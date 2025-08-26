Джоуи Бартон: «Последнее, что нужно игрокам – это сходящий, #####, с ума Коло Туре на бровке. Но именно это и происходит, когда вы встаете на путь разнообразия и инклюзивности»

Джоуи Бартон негативно оценил эмоции Коло Туре на бровке.

Экс-защитник «Манчестер Сити » летом вошел в штаб Пепа Гвардиолы в клубе.

– Думаете, это нужно игрокам? Немного воодушевления?

– Нет! Это последнее, что вам нужно. Последнее, что вам нужно, когда вы смотрите на бровку, – это Моджо Джоджо (главный антагонист мультсериала «Суперкрошки» – Спортс’‘) или Коло Туре , просто сходящий, #####, с ума, особенно когда вы пытаетесь взять себя в руки. Но именно это и происходит, когда вы встаете на путь разнообразия, равенства и инклюзивности.

Именно так мы понимаем, что Пеп проиграл, купившись на это дерьмо. Они говорят: в штабе нужен черный парень. Ага, обновляем штаб, давайте пригласим знакового черного парня. Я вам скажу, кого брать: Коло Туре только что обосрался с «Уиганом» в первой лиге. Берем его, он точно знает, как нам выправить положение в Премьер-лиге, ведь мы как раз обосрались, а раздевалка ненавидит Пепа, вы же знаете об этом, не так ли? – сказал бывший полузащитник «горожан».

В минувшем туре АПЛ «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2).

Бартон о Туре в «Сити»: «Какого хера его наняли делать? Он был как ###### чирлидер, маскот, прыгал туда-сюда. Пепу надо сказать: «Я выиграл кучу лиг, мне не нужно твое ###### чирлидерство!»