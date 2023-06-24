Оба вполне реалистичны.

Несмотря на продление контракта с Адриеном Рабьо, которое было официально объявлено вчера, «Ювентус» не намерен отказываться от Сергея Милинковича-Савича. По этой причине, как считает Corriere dello Sport, у клуба есть два способа заполучить игрока.

Первый предполагает продажу крупного игрока. В этом случае на слуху две фамилии − Кьеза и Влахович. Каждый из них оценивается в сумму не менее 50 млн евро.

Второй касается так называемых лишних игроков, которые, однако, могли бы принести в казну не менее 35 млн евро. Речь идет о Маккенни, Закарии и Артуре.

Милинкович-Савич дал бы Аллегри как минимум впечатляющие цифры. Практически в каждом сезоне Серии А он набирал двузначное число по системе «гол плюс пас». Прошлый сезон подтверждает правило: 9 голов и 8 голевых передач.