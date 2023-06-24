Туринская Старушка
Блог

«Ювентус» все еще нацелен на Милинковича-Савича. Есть два способа получить серба

серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
возможные трансферы возможные трансферы
Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
Футбол Футбол

Оба вполне реалистичны.

Несмотря на продление контракта с Адриеном Рабьо, которое было официально объявлено вчера, «Ювентус» не намерен отказываться от Сергея Милинковича-Савича. По этой причине, как считает Corriere dello Sport, у клуба есть два способа заполучить игрока.

Первый предполагает продажу крупного игрока. В этом случае на слуху две фамилии − Кьеза и Влахович. Каждый из них оценивается в сумму не менее 50 млн евро.

Второй касается так называемых лишних игроков, которые, однако, могли бы принести в казну не менее 35 млн евро. Речь идет о Маккенни, Закарии и Артуре.

Милинкович-Савич дал бы Аллегри как минимум впечатляющие цифры. Практически в каждом сезоне Серии А он набирал двузначное число по системе «гол плюс пас». Прошлый сезон подтверждает правило: 9 голов и 8 голевых передач.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий