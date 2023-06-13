В ответном матче «Ювентуса» против «Севильи» Фаджоли получил травму. На 40-й минуте полузащитник покинул поле на носилках.

Николо поставили диагноз – перелом правой ключицы. 20 мая игрока прооперировали, сообщалось, что юноша пропустит примерно 2-3 месяца.

Фаджоли в соцсетях поделился фотографией процесса реабилитации.

Также Николо показал, как сейчас выглядит его ключица.

В подписи к фотографии юноша, вероятно, намекнул, что скоро вернется к тренировкам.

Пожелаем Николо скорейшего выздоровления!