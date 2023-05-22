Очередное поражение.

«Ювентус» Массимилиано Аллегри потерпел очередное поражение. На этот раз дома на «Ювентус Стэдиум» бьянконери с минимальным счетом уступили «Милану» − 0:1. Единственный гол на счету Оливье Жиру.

Лучший игрок матча − Данило. Капитан не только показал довольно уверенную игру у своих ворот, но и был активен в атаке. Имел возможность забить, но не реализовал ее.

Худший игрок матча − Федерико Гатти. Отпустил Оливье Жиру в моменте, когда тот кивком головы огорчил Войчеха Шченсны. Не лучший матч для итальянца.

Оценки от SofaScore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Милана»? Пишите в комментариях.