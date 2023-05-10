Туринская Старушка
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«Присоединишься?». Фил Фоден зовет Дель Пьеро на поле перед полуфиналом ЛЧ «Реал»-«МанСити»

Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
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Есть игроки, которые навсегда останутся в истории футбола – среди них, вне всяких сомнений, Алессандро Дель Пьеро.

Итальянец – одна из лучших «10» всех времен, с этим не поспорят и современные герои. Вчера перед полуфиналом Лиги чемпионов между «Мадридом» и «МанСити» Дель Пьеро выступал с комментариями для Sky Sport, а на заднем плане разминался представитель англичан Фил Фоден.

Когда 22-летний футболист увидел бывшего капитана «Ювентуса», то не мог не спросить: «Ты присоединишься?».

 

2 комментария

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Alesios
Не ты, а вы! Мальчик
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