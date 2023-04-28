Туринская Старушка
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Напряжение в раздевалке после Кубка Италии. Аллегри наехал на команду, Бонуччи и Милик не оценили

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У тренера сдали нервы.

Со времени поражения «Ювентуса» в полуфинале Кубка Италии против «Интера» (0:1) прошло несколько дней, а все еще продолжаю поступать подробности той послематчевой ночи.

Как сообщает Il Giornale, Массимилиано Аллегри вышел из себя, как никогда раньше не происходило. Сперва тренер оскорбил соперника, а затем в ярости вернулся в раздевалку и устроил разнос игрокам.

«Как вы проиграли такой дерьмовой команде!?» − кричал Аллегри. Эта фраза вызвала недовольство у игроков, в частности по слухам Бонуччи и Милик пытались ответить тренеру, успокоить его и образумить. Однако сделать это не получилось.

Гнев алленаторе − результат плохой игры «Ювентуса», который, по мнению тренера, не приложил должных усилий и не показал качество. Вот только большая часть вины лежит, как раз, на самом Аллегри. Отношения в раздевалке в последние дни довольно напряженные.

8 комментариев

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Дмитрий Мороз
Аллегри наверно думает что он 7 млн дол получает за работу капитаном очевидность. «Нам не хватало злости», «нужно быть решительнее». Игру ставить не пробовал?
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Виктор Богданов
А может его откровенно сливают игроки в надежде , что до руководства допрет сменить тренеришку
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Андрей wtf
Как обычно, прибежала с екта алегрово й, и начала минусы клепать здравомыслящим людям, которых большинство 🤣
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Halicarnassus
Выгорел Аллегри. Всё эти разговоры из раздевалок - не показатель , потому что никто не знает что там в реальности , но выкрики , когда он сам на стадионе , видна нервозность, теряет контроль. Нужно отдыхать , и давать отдыхать команде , либо снимать полномочия.
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Андрей wtf
Ответ Виктор Богданов
А может его откровенно сливают игроки в надежде , что до руководства допрет сменить тренеришку
Неплохой вариант)
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