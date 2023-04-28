8 комментариев

У тренера сдали нервы.

Со времени поражения «Ювентуса» в полуфинале Кубка Италии против «Интера» (0:1) прошло несколько дней, а все еще продолжаю поступать подробности той послематчевой ночи.

Как сообщает Il Giornale, Массимилиано Аллегри вышел из себя, как никогда раньше не происходило. Сперва тренер оскорбил соперника, а затем в ярости вернулся в раздевалку и устроил разнос игрокам.

«Как вы проиграли такой дерьмовой команде!?» − кричал Аллегри. Эта фраза вызвала недовольство у игроков, в частности по слухам Бонуччи и Милик пытались ответить тренеру, успокоить его и образумить. Однако сделать это не получилось.

Гнев алленаторе − результат плохой игры «Ювентуса», который, по мнению тренера, не приложил должных усилий и не показал качество. Вот только большая часть вины лежит, как раз, на самом Аллегри. Отношения в раздевалке в последние дни довольно напряженные.