Табло зафиксировало ничью.

Спортивная судейская коллегия Серии А постановила, что вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо пропустит следующие три матча своего клуба. Его обвинили в том, что он неадекватно вел себя на поле: после спора с игроком команды соперника (Хандановичем) колумбиец сперва дернул его, затем схватил за шею и ударил кулаком в лицо. Все действия, в том числе последнее, видели сотрудники федеральной прокуратуры.

Кроме этого на один матч (против «Наполи») будет закрыта фанатская трибуна − Curva Sud. Клуб сейчас ищет тех болельщиков, которые позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Им грозит пожизненный запрет на посещение матчей «Юве».

Кроме Куадрадо дисквалификации также получили Самир Ханданович (один матч) и Ромелу Лукаку (один матч).