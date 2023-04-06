Туринская Старушка
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Подведены итоги полуфинальной драки в Кубке Италии. Куадрадо пропустит несколько матчей, а «Юве» обойдется без поддержки

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Табло зафиксировало ничью.

Спортивная судейская коллегия Серии А постановила, что вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо пропустит следующие три матча своего клуба. Его обвинили в том, что он неадекватно вел себя на поле: после спора с игроком команды соперника (Хандановичем) колумбиец сперва дернул его, затем схватил за шею и ударил кулаком в лицо. Все действия, в том числе последнее, видели сотрудники федеральной прокуратуры.

Кроме этого на один матч (против «Наполи») будет закрыта фанатская трибуна − Curva Sud. Клуб сейчас ищет тех болельщиков, которые позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Им грозит пожизненный запрет на посещение матчей «Юве».

Кроме Куадрадо дисквалификации также получили Самир Ханданович (один матч) и Ромелу Лукаку (один матч).

2 комментария

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redsyde
Блин, в ответке сам не сыграет, так ещё и самых слабых Интеру минусонули, Лукаку ни разу не забивал Ювентусу с игры, ну а Хандан знатная дырка. Усилили Интер :(
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оптовый покупатель скудетто из турина
Пожизненное за макаку, это перебор
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