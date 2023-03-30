Туринская Старушка
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📹Федерико Бернардески забил красивейший гол за «Торонто». Не обошлось без помощи ветра

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В штрафной не ожидали такой дерзости.

Бывший игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески, который сейчас защищает цвета «Торонто из американской лиги МЛС, забил очередной гол в этом сезоне.

Игрок отправился подавать угловой, закрутил его в сторону створа ворот и остальное сделал порыв ветра, а также неуверенная игра вратаря на выходе. Один из игроков «Торонто» пытался переправить мяч головой, вратарь потерял рамку и мяч залетел ему за спину.

В новом сезоне МЛС на счету Федерико Бернардески участие во всех 6 матчах своей команды, 3 гола и 1 голевая передача.

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