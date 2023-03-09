Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола говорил о временах в «Ювентусе» и рассказал, какое впечатление на него произвел Криштиану Роналду.

О португальце часто пишут, как о футболисте со сложным характером, но Спинаццола опроверг эту информацию, отметив скромность Криштиану.

«Меня впечатлила его скромность. Мало кто в это поверит, но он действительно скромен, и меня это поразило также, как и его невероятный футбол. Есть куда более самоуверенные футболисты, причем они и в половину не такие талантливые, как Криштиану», – цитирует Спинаццолу TuttoJuve.

Роналду и Спинаццола вместе выступали за «Ювентус» в сезоне 2018/19 до того, как защитник перешел в «Рому».