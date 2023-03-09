Туринская Старушка
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«Мало кто в это поверит». Леонардо Спинаццола рассказал, чем его поразил Криштиану Роналду в «Ювентусе»

Леонардо Спинаццола Леонардо Спинаццола
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Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола говорил о временах в «Ювентусе» и рассказал, какое впечатление на него произвел Криштиану Роналду.

О португальце часто пишут, как о футболисте со сложным характером, но Спинаццола опроверг эту информацию, отметив скромность Криштиану.

«Меня впечатлила его скромность. Мало кто в это поверит, но он действительно скромен, и меня это поразило также, как и его невероятный футбол. Есть куда более самоуверенные футболисты, причем они и в половину не такие талантливые, как Криштиану», – цитирует Спинаццолу TuttoJuve.

Роналду и Спинаццола вместе выступали за «Ювентус» в сезоне 2018/19 до того, как защитник перешел в «Рому».

1 комментарий

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Decard Show
В индивидуальном плане Португалец7 не провалился в Юве:

Выиграл золотую бутцу и МВП Серии А !
Забил +100 голов за короткие три сезона!
Установил рекорд в истории Юве по голам за сезон (+35 голов)!
Установил рекорд в истории Юве в Серии А по голам за сезон (31 голов)!
Установил рекорд на тот момент в истории Серии А по голам за календарный год (+30 голов)!
Выиграл всевозможные чашки Италии!

И там умудрился трижды оформить хет-трик за Юве!
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