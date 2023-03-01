Сделал в столице моды великую карьеру.

В интервью Calciomercato.com агент Алессандро Моджи, сын бывшего спортивного директора бьянконери Лучано Моджи, рассказал о том, что «Ювентус» был близок к трансферу Алессандро Несты, но его перехватил «Милан».

«В то время он был сильнейшим защитником за последние 30-40 лет. Все были заинтересованы в нем, включая «Ювентус». Я всегда старался держать всех на равном расстоянии. «Милан» интересовался Нестой и хотел закрыть сделку. Мой же отец думал о благе клуба, а я же действовал на благо клиента. Переговоры получились сложные и с адреналином.

В том году трансферное окно закрывалось в субботу днем. Накануне, после месяца контактов и переговоров, Галлиани позвонил мне и сказал, что президент не дал добро. Однако Неста уже был готов уходить из «Лацио». Тремя месяцами ранее «Юве» предлагал за него 30 млн, но тогда «Лацио» боролся за Тудора. Игор стоил очень дорого и потому запрос вернулся к отправителю.

Бьянконери сделали еще одну попытку, но игрок уже хотел только в «Милан». Между тем, спустя 6 часов после предыдущего разговора перезвонил Галлиани. Он сказал, что президент передумал и дал добро. Мы сделали все быстро, а на следующее утро сделку закрыли».

«Милан» в тот год заплатил «Лацио» около 35 млн евро. В те годы это была большая сумма, но Неста отработал каждый вложенный цент. Годами он был лучшим защитником в лиге и одним из лучших в мире.