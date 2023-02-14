Данило в ближайшее время продлит контракт с «Юве». Он стал лидером раздевалки клуба

Переговоры прошли максимально легко.

Защитник и капитан «Ювентуса» Данило в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с клубом. Нынешний договор с бьянконери истекает в июне 2024 года и обе стороны хотели продолжения совместного пути.

По данным Джанлуки Ди Марцио, бразилец стал лидером раздевалки и не просто так получил капитанскую повязку в отсутствии Леонардо Бонуччи. Новый договор будет продлен до 2025 года с опцией еще на год.

Причем Данило не просил повышения зарплаты, а согласился на ту, которая у него была сейчас. По данным Capology, защитник получает 5,13 млн евро «грязными».

В этом сезоне Данило важный игрок стартового состава «Ювентуса». Он сыграл в Серии А во всех 22 матчах сезона, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.