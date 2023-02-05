Туринская Старушка
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«Я не сделал ничего плохого». Де Шильо отвечает на свист болельщиков

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Маттиа Де Шильо Маттиа Де Шильо
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Это были тяжелые пару месяцев для «Ювентуса» в целом и для Маттиа де Шильо в частности.

Выяснилось, что итальянец поделился со следователями скриншотами из группы игроков в WhatsApp, которые стали доказательствами против клуба в расследовании о махинациях с зарплатой в период с 2020 по 2021 год.

К сожалению, это разоблачение сделало 30-летнего футболиста «предателем» в глазах многих болельщиков.

В матче Кубка Италии против «Лацио» на стадионе «Альянц» был слышан свист, когда Де Шильо вышел на поле на замену. Тем не менее, Макс Аллегри доверился футболисту, выставив его в стартовом составе против «Салернитаны». Де Шильо отплатил своему тренеру за доверие, продемонстрировал хороший футбол и помог команде одержать победу (3:0).

После матча итальянский защитник отметил, что не сделал ничего плохого.

«Я сосредоточен только на футболе, думаю, меня следует судить за мою игру», — сказал Де Шильо в послематчевом интервью DAZN.

«Я не сделал ничего плохого. Я всегда выкладываюсь по максимуму, когда выхожу на поле в этой футболке, потому что для меня приоритетом является команда и «Ювентус». Мне было приятно, что Аллегри поддержал меня».

 

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