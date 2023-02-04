«Я больше не чувствую колено». Феде Кьеза рассказал о первых минутах после получения серьезной травмы

Вернуться на поле было сложно.

Вчера на стриминговом сервисе Amazon Prime эксклюзивно для итальянской его версии вышел документальный фильм Federico Chiesa: «Back on Track». В нем за 82 минуты рассказывается о том пути, который пришлось пройти хавбеку «Юве» Федерико Кьезе, после серьезной травмы − разрыва крестообразной связки колена.

«Я собирался уже ударить по мячу, как в меня врезался Смоллинг, и я почувствовал дикую боль в колене. Сначала я подумал, что порвал сухожилие. Упал на землю и чувствую, как колено выскочило.

На поле вышел врач, и я сказал ему, что больше не чувствую колено. Я попробовал походить за пределами поля, но при каждом шаге слышал звук. При первой смене направления услышал такой же звук, но уже громче, как будто колено вышло из сустава. Тогда я рухнул на землю.

Запустил руки в волосы, ко мне подошел Лоренцо Пеллегрини, и я сказал ему: «Все сломалось». Как только врач начал что-то делать на мне, проверять, держится ли коленный сустав или нет, я начал плакать. Он замер и покачал головой. На меня навалилось отчаяние, слезы. В такие моменты слова даже не нужны».

Федерико Кьеза получил травму 9 января 2022 года в игре против «Ромы» (4:3). Он смог вернуться на поле только спустя более десяти месяцев после повреждения. Впервые Кьеза вышел в старте 3 февраля 2023 года в Кубке Италии против «Лацио» (1:0).