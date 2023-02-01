«Этот «Ювентус» даже бариста мог бы тренировать». Кассано снова критикует Аллегри

Антонио Кассано не устает критиковать Массимилиано Аллегри. На этот раз бывший футболист прошелся по тренеру бьянконери в эфире Bobo TV на Twitch после поражения «Ювентуса» в матче с «Монцей» (0:2).

«Эту команду, которая сейчас у Аллегри, мог и бариста тренировать и справился бы лучше. Сейчас они должны спасаться…либо Аллегри эволюционирует и будет бороться, либо в июне его уволят. Ему нужна помощь…я просто знаю его штаб - там много работы».

«Аллегри должен взять компетентных людей себе в помощь, должен проявить смирение, чтобы ему помогли, потому что футбол идет вперед. Иначе Аллегри так и останется позади паровоза».

Аллегри очень четко высказался на пресс-конференции по поводу санкций, заявив, что команда должна думать только об одной цели – о спасении.