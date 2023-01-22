Туринская Старушка
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Новая эмблема «Юве», очередная покупка Боули и другое. Лучшие мемы про «Старую синьору»

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Объединяем мир или обманываем себя.

Печальные новости из Турина не могли остаться без внимания футбольных троллей.

Предлагаем вам развеять мрачные мысли и немного посмеяться над сложившейся ситуацией, тем более, что мы в ней совершенно бессильны.

Ну вы поняли.

Новое лого «Юве».

«Челси» планирует купить 15 очков, которые были сняты с «Ювентуса».

«Ювентус» в этом сезоне.

«Ювентус, когда находит человека ответственного за все свои проблемы.

«Добро пожаловать в клуб «середина таблицы», «Ювентус».

«Юве» отдал величайшую дань уважения Пеле».

«Ювентус» наказан ИФФ.

«Челси», «Ливерпуль» и «Ювентус» в Лиге Конференций через сезон.

Пожелаем всем крепкого здоровья!

2 комментария

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juveforzajuve
Мне про Челси понравилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уставший Фергюсон
Про Боули топ
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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